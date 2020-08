Fake it till you make it: is Selling Sunset echt?

De hoge pinhakken, de strakke jurkjes, de opgespoten lippen en de bitchy comments. Het zijn alle ingrediënten van ‘Selling Sunset’ die we nodig hebben nu andere reality shows (zoals de Britse variant van ‘Love Island’) nog op zich laten wachten. En zeg nou eerlijk, het is heerlijk wegdromen bij de imposante villa’s en intriges van de rich and famous, niet? Toch is er ook kritiek op ‘Selling Sunset’, want hoe écht is deze reality serie eigenlijk? Of überhaupt: is Selling Sunset echt?

Is Selling Sunset echt?

Met dank aan Chrissy Teigen – superfan van de makelaarsserie – is de echtheid van de serie in twijfel getrokken. Dat zit zo: Chrissy tweette vorige week dat ze haar twijfels heeft bij sommige members van de cast. ‘Ik kijk veel naar LA real estate en ik heb nog nooit een van deze mensen gezien. Ook geen van onze agents kennen deze mensen, aangezien ik hen er meerdere malen naar heb gevraagd.’

I will say, I look at LA real estate a lot and have never seen any of these people lol either have our agents, who I have obsessively asked. — chrissy teigen (@chrissyteigen) August 19, 2020

‘The girls’

Haar tweet betekende het startschot voor meer speurwerk naar de echtheid van het programma. De Britse Mail on Sunday dook in het makelaarswereldje van Los Angeles en sprak met een lokale makelaar die al jaren werkzaam is in de Hollywoodse heuvels. ‘The Oppenheim broers bestaan echt en ze zijn the real deal, maar niemand heeft ooit de vrouwen ontmoet die voor hen werken. Het is duidelijk dat deze ‘meiden’, zoals ze in de show worden genoemd, zijn ingehuurd om de show meer sjeu te geven.’

Makelaarslicentie

Ook stipt het artikel van Mail on Sunday aan dat Chrishell Stause (die eerst een soap actrice was) en Amanza pas vlak voor de opnames in 2018 startten hun makelaarslicentie behaalden. Bovendien zouden lang niet alle ‘meiden’ (met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar zouden we ze gerust ‘vrouwen’ mogen noemen) geld in het Oppenheim-laatje brengen. Ook dat legt een makelaar uit in het artikel. ‘De cijfers lijken te suggereren dat de show vooral leunt op het drama en de schoonheid die de vrouwen toevoegen, in plaats van op de koude, harde verkopen. Toch drukte baas Jason Oppenheim deze claim direct de grond in. ‘Alle vrouwen die werken binnen de Oppenheim Group zijn gelicentieerde en succesvolle makelaars.’

Het huwelijk van Mary en Romain

De grootste indicator voor de nepheid van de serie is misschien wel het huwelijk van Mary Fitzgerald en Romain. De twee zijn op 9 maart 2018 in het huwelijksbootje gestapt, niet op 12 oktober 2019. Dat betekent niet alleen dat ze al 19 maanden getrouwd zijn. Maar ook dat hun bruiloft in het tweede seizoen volledig in scène zou zijn gezet. Toch is daar een verklaring voor. Mary en Romain voelden zich geen echt ‘getrouwd koppel’ tot aan hun Grote Dag’. Een woordvoerder van het stel legt uit: ‘Mary en Romain hadden een paar maanden voordat de show begon met filmen in juni 2018 een geregistreerd partnerschap. Dit hebben ze destijds niet aan vrienden en familie verteld. Waarom niet? Omdat ze nog steeds onderzochten of hun relatie op de lange termijn goed zou komen. In hun gedachten waren ze pas echt getrouwd tot de bruiloft die tijdens de show werd gefilmd.’

