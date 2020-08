Selling Sunset: alles wat je wil weten over Maya Vander

Vanaf vandaag staat het derde seizoen van ‘Selling Sunset’ op Netflix. In de trailer was al te zien dat de hoofdrollen zijn weggelegd voor Christine Quinn en Chrishell Stause. Maar laten we ook vooral Maya Vander niet vergeten. Wie is deze underdog?

Selling Sunset op Netflix

Net op het moment dat we dachten dat Netflix niet beter kon worden, was daar vorig jaar maart opeens Selling Sunset. Een serie vol super glam over de rijken die op zoek zijn naar een nieuw onderkomen in de Hollywoodse heuvels. ‘Nieuw onderkomen’ is een understatement: de huiszoekenden die bij de glamoureuse makelaars van The Oppenheim Group aankloppen zijn miljonairs (of miljardairs) die vaak meerdere huizen bezitten en minimaal één infinity pool en een oprit voor minimaal víer auto’s op de eisenlijst hebben staan. Het is aan de makelaars hun miljoenenstulpjes aan de juiste celeb te verkopen – en flinke commissie te vangen. En omdat bij The Oppenheim Group voornamelijk vrouwen werken, werd de serie al snel gedoopt tot ‘de volwassen versie van The Hills’.

Het team van The Oppenheim Group

Zo zou je de bitchy Christine Quinn kunnen vergelijken met Kristin Cavallari. En de bescheiden Chrishell Stause doet een beetje denken aan Lauren Conrad. Maar een ding is zeker: een type als Maya Vander is ongekend in termen van reality series over het goede leven aan de westkust van Amerika.

Tekst gaat verder onder beeld.

Wie is Maya Vander?

Maya Vander (leeftijd: 32 of 37, ze doet er nogal geheimzinnig over) is namelijk not your typical Hollywood doll. Denk aan brunette, in plaats van blond en zonder extensions, fillers of Amerikaans accent. Ze groeide op in Israël en verhuisde in 2002 naar Los Angeles. Daar werkte ze zich snel omhoog als makelaar van the A-list. Vanwege haar relatie pendelt ze op en neer tussen Los Angeles en Miami en om die reden heeft ze twee banen: bij The Oppenheim Group wanneer ze in Los Angeles is en bij Douglas Elliman Real Estate wanneer ze in Miami is.

Is Maya Vander getrouwd?

Terwijl Mary en Christine hun bruiloft als verhaallijn hebben verkocht aan het programma, en Chrishell’s scheiding uitgebreid aan bod komt in het derde seizoen, houdt Maya haar relatie goed achter de schermen. Want ja, ze is getrouwd en nee, we weten niet met wie. Zijn naam houdt ze goed geheim.

Tekst gaat verder onder beeld.

Samen met haar mysterieuze partner heeft ze twee kinderen. In het tweede seizoen was te zien hoe ze net was bevallen van haar eerste kindje Aiden. Afgelopen mei beviel ze van haar tweede kindje, een dochtertje, Elle Madison.

Hoeveel is Maya netto waard?

Maya’s vermogen is geschat op een miljoen dollar.