Selling Sunset seizoen 2 staat vanaf vandaag op Netflix

De Hollywoodse makelaarsserie ‘Selling Sunset’ krijgt een tweede seizoen. En nog leuker: ‘Selling Sunsets’ seizoen 2 staat vanaf vandaag op Netflix!

Here comes the sun

Zonder al teveel heisa en bombarie stond Selling Sunsets vorig jaar april plots op Netflix. Kijkers die houden van trashy realityseries over de rijken en de mooien konden hun geluk niet op, want de serie werd al snel bestempeld als The Hills 2.0.

Selling Sunset: waar gaat het ook alweer over?

Selling Sunset draait om The Oppenheim Group, een makelaarskantoor van de tweelingbroers Jason en Brett Oppenheim. Deze twee mannen kopen, verbouwen en verkopen luxe, extravagante villa’s gelegen in de heuvels van Hollywood. Ook kopen de broers dure hectares vol zand op, om daar vervolgens de grootste huizen voor de allerrijksten op te bouwen. We hebben het hier immers over Hollywood; the bigger the better.

Maar een Hollywoodse docusoap is niet compleet zonder schone dames. De gebroeders Oppenheim doen namelijk heus niet al het werk in hun eentje. De nadruk van de serie ligt juist op hun werknemers, de makelaars. Ofwel vrouwelijke überknappe poppetjes in strakke jurkjes en hoge pinhakken die alle luxe mansions aan de man moeten brengen. In cabriolets en met getuite lipjes cruisen zij door het rijkeluis reservaat, op zoek naar gewillige kopers voor die exorbitant dure vierkante meters.

The glamour squad

Het team bestaat uit Christine, Davina, Chrishell, Mary, Heather en Maya. Stuk voor stuk glamourpoezen, stuk voor stuk bezig met de troubles in hun eigen leven. Want net als bij The Hills, gaat het bij Selling Sunset heus niet louter over werk. Ook het liefdesleven en onderlinge drama komen uitgebreid aan bod.

Tekst gaat verder onder foto.

In die zin lijkt het dus exact op The Hills, ware het niet dat Selling Sunset iets volwassener aan doet. Waar we bij The Hills de start van de carrières van Lauren, Audrina en Whitney konden volgen, zijn we bij Selling Sunset al een aantal stapjes op de carrièreladder verder.

Pinterest 2.0

Niet alleen de outfits en de drama zijn leuk om naar te kijken. Ook de geweldige villa’s zijn een ware lust voor het oog. We hebben het hier over de mooiste overkapte pareltjes van de wijk waar alle sterren van de wereld willen wonen. Denk aan bizarre dakterrassen, infinity pools en zoals de titel al doet vermoeden: mansions die uitkijken op prachtige zonsondergangen.

Selling Sunset seizoen 2

Maar terug naar Selling Sunset seizoen 2. Wat kunnen we verwachten? Welnu, het vorige seizoen einde met flink wat drama en riep heel veel vragen op. Zullen Chrishell en Christine hun ruzie bijleggen? Zijn Mary en Romain in het huwelijksbootje gestapt? Gaan we Heather’s mysterieuze vriend ontmoeten? Hebben ze nog meer beroemde klanten zoals Orlando Bloom? En wacht eens even, was Maya niet zwanger?

Selling Sunset seizoen 2 staat vanaf 22 mei op Netflix.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.