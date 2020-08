Nu ‘De Bachelorette’ is afgelopen en er voorlopig geen nieuw Nederlandse reality tv programma op de buis verschijnt, verheugen we ons nóg meer op het derde seizoen van ‘Selling Sunset’. Want het fijne daarvan is dat het nieuwe seizoen al lang klaarligt en aanstaande vrijdag, 7 augustus, gewoon van start gaat. In het kader van voorpret is de leukste pret: dit is alles wat er gebeurde na seizoen 2. Daaruit blijkt één ding: Christine is de absolute ‘Selling Sunset’-queen!

Kijk, jij en ik weten natuurlijk allebei dat Selling Sunset is gevuld met drama, ruzies, roddels en onrust. Dat is wat de serie zo leuk maakt. (Toch?) Maar jij en ik zijn ook naïef als we denken dat alle drama, ruzies, roddels en onrust stoppen zodra de camera’s stoppen met filmen. En willen jij en ik naïef zijn?

Nee!

Dit is alles wat er zich ná het tweede seizoen en vóór de start van het derde seizoen heeft afgespeeld. En eigenlijk is in alles een rol voor Christine weggelegd.

Chrishell heeft Christine op Instagram geblokkeerd

Wie seizoen 1 en 2 heeft gezien, wéét: Chrishell Stause en Christine Quinn zijn geen goede vriendinnen. Dat is echter dusdanig uit de hand gelopen dat Chrishell nu Christine heeft geblokkeerd op Instagram. Pretty pittig niet?

In de BBC-podcast The Reality Tea zei Chrishell daarover dit: ‘Ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik heb haar geblokkeerd op Instagram – een van de acties waarvan ik weet dat ik nu kinderachtig en belachelijk overkom. Maar ik heb screenshots. Ze weet waarom ik haar geblokkeerd heb. Ik weet zeker dat ze hoopt dat ik jullie niet laat zien waarom ik haar geblokkeerd heb, want ze zou zich kapot schamen.’

Daarna tweette Chrishell ook nog eens over Christine

Okay, mocht je mijn artikel over het derde seizoen nog niet gelezen hebben (foei): na het tweede seizoen gaat Chrishell mega onverwacht scheiden van haar man Justin Hartley. Niemand zag het aankomen, óók Chrishell zelf niet.

Maar Christine, die nooit bevriend is geweest met Chrishell noch Justin, die had daar natuurlijk wel een en ander over te zeggen. In een video voor Page Six ter promotie van het derde seizoen sprak Christine over Chrishell’s scheiding. Ze zei dat het huwelijk van Chrishell al lange tijd ‘in zwaar weer verkeerde’ en dat het koppel al ‘een tijdje in therapie zat’. ‘We dachten allemaal dat ze misschien een tijdje communicatieproblemen hadden. We hoorden dat ze in therapie zaten, dus er speelden duidelijk problemen tussen hen. ‘

Van dat commentaar was Chrishell niet gediend, zo liet ze op Twitter weten:

It’s so frustrating and unfortunate that someone would use someone’s personal painful situation to get press for themselves. I can’t say I am surprised, but please check the source. She has absolutely zero knowledge of the marriage we had. — Chrishell (@Chrishell7) July 13, 2020

En blijkbaar was er een ‘incident’ op Christine’s bruiloft

Nog iets dat je weet als je mijn artikel over het derde seizoen hebt gelezen: de bruiloft van Christine gaat een grote rol spelen in dit nieuwe seizoen. Het thema van de bruiloft is ‘gothic winter wonderland’ en geheel volgens thema stapte Christine in een zwarte jurk richting het altaar (zegt dit misschien ook iets over haar grimmige hart?).

De dienst vond plaats in een kleine kathedraal in downtown Los Angeles in december vorig jaar. Er waren 75 gasten aanwezig, inclusief Maya. Zij vertelde eerder aan Metro: “De bruiloft van Christine was fantastisch, laat het maar aan haar over om er iets van te maken. Wel was er een klein ‘incident’, want Chrishell gaat natuurlijk door een scheiding.’

In de trailer van seizoen 3 is inderdaad te zien hoe alle vrouwen de scheiding van Chrishell bespreken tijdens de bruiloft en hoe Chrishell opeens wegstormt.

Op de bruiloft van Christine was het coronavirus ook aanwezig!

Jup, dat lees je goed. Christine voelde zich niet kiplekker tijdens haar trouwdag en kwam er later achter dat ze het coronavirus onder de leden had. Dat vertelde ze aan Goss Chats: ‘Ik was echt heel erg ziek op mijn trouwdag. Ik had eigenlijk, wat ik nu weet, corona. Eind december werd ik echt ziek en toen waren we op reis. Ik was ongeveer een maand ziek toen we aan het filmen waren. Ik kon niet eens een vrijgezellenfeest houden, zo ziek was ik. En dat vond ik heel jammer. Het was een intense tijd: heel leuk maar ook heel stom.’

En Heather is verloofd!

Oké oké, herinner je je nog dat Heather in seizoen 2 laat weten dat ze een vriend heeft? En die vriend is Tarek el Moussa en vader van een dochter? Heather struggelde nogal met haar nieuwe rol als stiefmoeder, maar gaf tegelijkertijd aan dat ze ‘besties’ is met haar stiefdochter.

Nou, over Tarek, hij is de presentator van Flip or Flop en Flipping 101, allebei programma’s die gaan over het renoveren van huizen. Tarek noemt zichzelf een ‘self-made celebrity real estate investor’ en dat maakt hem blijkbaar een perfecte match voor Heather. De twee hebben zich namelijk afgelopen week verloofd!

Tekst gaat verder onder beeld.

Verlaat Christine The Oppenheim Group om voor zichzelf te beginnen?

Christine Quinn is de queen van Selling Sunset, dat mogen we gerust stellen toch? Nou, big news flash: Christine denkt erover om voor zichzelf te beginnen (wat ik snap). Aan Metro legt ze uit: ‘Davina en ik hebben hier gesprekken over gevoerd. En Maya heeft gesprekken gevoerd, en Heahter heeft gesprekken gevoerd. Allemaal samen en apart. Het enige wat ik erover ga zeggen is dat het best moeilijk is om voor een man te werken. Daar ga ik niet over liegen. En daarom hebben we het er ook wel eens over gehad hoe het zou zijn om voor ons zelf te werken. Ik zit nu nog helemaal op mijn plek en ben graag onderdeel van The Oppenheim-familie. Maar als ik dit bedrijf ooit zou verlaten, dan zou het zijn om voor mezelf te beginnen.’

Toch zinspeelt Christine ook op de veranderende dynamiek op het kantoor. ‘Ooit vond ik het leuk om naar kantoor te gaan, had ik er plezier in. Nu is het very awkward en hangt er veel spanning. Door het filmen van de serie is alles uitvergroot.’