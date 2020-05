‘Selling Sunset’ seizoen 3 is bevestigd (en heel snel al te zien)

Goed nieuws voor iedereen die het tweede seizoen van ‘Selling Sunset’ in een ononderbroken lijn heeft afgekeken. ‘Selling Sunset’ seizoen 3 is namelijk bevestigd!

De overdreven paardenstaarten, de onmogelijke pinhakken, de loeistrakke jurkjes, de felrode lippenstiften. En bovenal: het dramatische gekeuvel van Christine en de rest. Jup, wij houden ervan. En precies om die reden was het tweede seizoen van Selling Sunset wederom heerlijk om naar te kijken. Oh en dan vergeten we nog bijna de huizen. Pardon le mot, we bedoelen natuurlijk de ‘mansions’. Want ook die blijven, net als Christine’s diva-gedrag, keer op keer verbazen.

Daarom zijn we verheugd om mede te delen dat Selling Sunset seizoen 3 is bevestigd. En er is zelfs al een datum van uitzending bekend. Op 7 augustus 2020 – al over twee maanden dus! – gaat de eerste aflevering van het derde seizoen van Selling Sunset in première.

Scheidingen en bruiloft

Voordat u verder leest: pas op, spoilers op komst. Het derde seizoen zal namelijk gaan over het feit dat Chrishell Stause gaat scheiden. Haar man Justin Hartley, te zien in de hitserie This Is Us, heeft eind vorig jaar na twee jaar huwelijk de scheiding aangevraagd. Iets wat voor Chrishell uit het niets kwam. Een bron vertelde destijds aan People: ‘Chrishell begrijpt er helemaal niets van. Ze heeft dit totaal niet aan komen en nu kunnen ze het zelfs niet eens worden over de scheidingsdatum’. En hoewel Chrishell’s man nauwelijks te zien is in het tweede seizoen, belooft de scheiding een grote rol te spelen in het derde seizoen (althans, als we de trailer mogen geloven).

Een andere verhaallijn is weggelegd voor de bruiloft van Christine. Waar het in het tweede seizoen vooral gaat over de trouwerij van Mary en haar Franse god Romain, zal Christine in Selling Sunset seizoen 3 de schijnwerpers nóg meer naar zich toe trekken. Om nog maar meer te spoilen: Christine en Christian Richard stapten eind vorig jaar al in het huwelijksbootje, op 15 december 2020 om precies te zijn. Volgens ingewijden was het een over the top ‘gothic winter wonderland’.

Bekijk hieronder de teaser van seizoen 3.