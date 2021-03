The drama: dit kun je verwachten van ‘Selling Sunset’ seizoen 4 én 5

Een blijmakertje in deze barre tijden: de makers van Selling Sunset hebben aangekondigd dat er ons niet nog één maar twee seizoenen te wachten staan. Seizoen vier én vijf is in de maak, en er zijn al een aantal juicy details boven tafel gekomen.

Scripted reality at it’s finest, dat is de serie voor de volle honderd procent. Smullen is het, dat ook. Strakgetrokken vrouwen in even strakke mantelpakjes, hoge hakken waar je al zere voeten van krijgt door er naar te kijken, dure mansions overal en – natuurlijk – de nodige drama.

Scripted drama

Even een korte recap: seizoen drie van Netflix’s Selling Sunset was op zijn zachtst gezegd een wervelwind. Tussen Chrishell Stause’s zeer openbare scheiding van echtgenoot Justin Hartley en het drama rond de bruiloft van Christine Quinn waren er genoeg verhaallijnen waardoor we direct hoopten op een nieuw seizoen. Of twee.

Het was even spannend, maar nu is het hoge woord eruit: de serie krijgt nog twee seizoenen, dus bereid je voor op dubbel drama. De hele cast – inclusief Chrishell Stause, Christine Quinn, Mary Fitzgerald, Heather Rae Young, Amanza Smith, Maya Vander en Davina Potratz – keert terug en het filmen begint binnenkort.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by SELLING SUNSET (@sellingsunsetnetflix)

Veranderde dynamiek

Wegens het coronavirus stonden de opnames langere tijd stil, maar dat is volgens Chrishell Staus niet verkeerd. Ze vertelde eerder: ‘Ik heb het gevoel dat het goed is, omdat het iedereen de kans geeft om af te koelen en de wonden te genezen die tijdens seizoen 3 ontstaan zijn. En ook de dynamiek gaat veranderen. Ik denk dat dit de meest interessante seizoenen worden die we ooit gefilmd hebben.’

Seizoen 4 en 5

Juicy gaan de seizoenen sowieso worden. Maya verlaat misschien de makelaardij, Amanza kalibreert nog steeds haar balans tussen werk en privé, Christine verwacht haar eerste kind, Heather is officieel verloofd met Tarek El Moussa – wat betekent dat we een kijkje kunnen nemen in hun huwelijksplannen – en Chrishell probeert haar weg te vinden in haar leven als single.

Nu nog wachten tot het zover is. We can’t wait.

View this post on Instagram A post shared by Netflix US (@netflix)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief