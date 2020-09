Het zijn spannende tijden. Niet alleen corona wise, maar ook: Selling Sunset seizoen 4 is nog niet bevestigd. Wat we wel weten: mocht er een vierde seizoen komen, dan is dat met een andere cast dan we gewend zijn.

Althans, als we Chrishell mogen geloven. In een interview met Good Morning Britain vertelt de kersverse reality ster dat er sprake is van ‘een split’ in The Oppenheim Group en dat sommige makelaars de cast hebben verlaten. Mochten de opnames voor Selling Sunset seizoen 4 van start gaan, dan is er volgens Chrishell ‘a lot to pick up on’.

Battle of the brokerages

Deze uitspraken volgen na het nieuws van Brett Oppenheim, die de makelaarsfirma heeft verlaten. Dat verklapte Christine onlangs in een interview met de Britse Glamour. Daarin vertelde ze dat Brett geen onderdeel meer is van The Oppenheim Group, omdat hij druk bezig is met het opzetten van zijn eigen makelaarskantoor. Op de vraag wie Brett zou volgen, gaf Christine aan dat ze dat niet weet, maar dat ‘een aantal meiden genoeg heeft van Mary’s voorkeurspositie’.

Dumbass bitches

Zowel Chrishell en Christine – toch wel aartsvijanden van elkaar in de serie – hameren op het feit dat niet iedereen binnen het bedrijf het even goed met elkaar kan vinden. Chrishell noemt haar collega’s een ‘disfunctionele familie’, Christine spreekt liever van ‘a couple of dumbass bitches’.

Ook interessant: eerder pleitte Christine al voor een eigen spin-off van de serie. Met, jawel, Christine in de hoofdrol.

Selling Sunset seizoen 4

Toch is Selling Sunset seizoen 4 nog niet bevestigd. Dat is opvallend, want het derde seizoen werd vrijwel direct na de laatste aflevering van seizoen 2 bevestigd. Als ik wel nog even iets mag zeggen: als er geen vierde seizoen komt, zou dat ronduit wreed zijn. Ik zit nog met zoveel vragen over Chrishell’s scheiding en Christine’s bruiloft.

