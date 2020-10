Het is echt waar: deze Selling Sunset-ster verlaat The Oppenheim Group

De perikelen rondom het meest glamoureuze makelaarskantoor ter wereld waren afgelopen maanden precíes wat we nodig hadden. Daarom is het extra balen dat een van de grootste aanstichters achter alle drama, Davina Portratz, haar collega’s verlaat.

En dat is jammer, want Davina stookte met haar ijskoude attitude het vuurtje af en toe flink op. Davina is het type dat een knuppel in het hoenderhok gooit en vervolgens geniet van de ontstane chaos. De makelaar ruilt haar werkgevers Brett en Jason Oppenheim in voor hun directe concurrent. Voortaan zet ze haar verkoopskills in voor Douglas Elliman in Beverley Hills.

Toch lijkt het er niet op dat haar nieuwe baan ook automatisch betekent dat ze de serie verlaat. “Ik hoop zeker dat ik nog steeds onderdeel ben van de cast”, zegt ze er zelf over. “Brett is ook niet meer onderdeel van The Oppenheim Group, dus ik denk helemaal niet dat het een probleem hoeft te zijn.”

‘Niets dan liefde’

“Dit is een geweldige kans voor me”, zegt Davina zelf over de overstap. Voor de verandering waren er eens geen hard feelings bij het vertrek gemoeid. “Niets dan liefde”, drukt de makelaar fans van de serie op het hart. Ze verwacht dan ook niet dat haar collega’s bitter zullen reageren op haar vetrek.

Voormalig baas Jason pakt het afscheid in ieder geval sportief op. “Ze was altijd een grote toegevoegde waarde voor ons bedrijf, maar ze is ook een vriendin wiens besluiten ik zeer respecteer en aanmoedig. Ik wil altijd het beste voor Davina. Wie weet werken we weer samen in de toekomst.” Geen gemene sneren, geen steken onder de water… we zouden er bíjna achterdochtig van worden.

