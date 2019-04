Open je Netflix-pagina en de kans is groot dat Selling Sunset onder je lijstje met aanbevelingen prijkt. Nog niet gezien? Dan zeker doen. Want als je de The Hills leuk vond, is dit een waardige opvolger.

Selling Sunset = The Hills 2.0

Waar we bij The Hills de start van de carrières van Lauren, Audrina en Whitney konden volgen, zijn we bij Selling Sunset al een aantal stapjes op de carrièreladder verder. Deze serie draait namelijk om The Oppenheim Group, het makelaarskantoor van de tweelingbroers Jason en Brett Oppenheim.

Deze twee mannen kopen, verbouwen en verkopen luxe, extravagante villa’s gelegen in de heuvels van Hollywood. Ook kopen de broers dure hectares vol zand op, om daar vervolgens de grootste huizen op te bouwen. We hebben het hier immers over Hollywood, the bigger the better.

Maar, de serie gaat niet over Jason en Brett. Nee nee, het gaat om hun werknemers. Lees: vrouwelijke überknappe poppetjes in strakke jurkjes en hoge pinhakken die alle luxe mansions aan de man moeten brengen.

Selling Sunset: the glamour squad

Het team bestaat uit Christine, Davina, Chrishell, Mary, Heather en Maya. Stuk voor stuk glamourpoezen, stuk voor stuk bezig met de troubles in hun eigen leven. Want net als bij The Hills, gaat het bij Selling Sunset heus niet louter over werk. Ook het liefdesleven en onderlinge drama komt uitgebreid aan bod. In een notendop:

Christine is vooral bitter, al een tijd vrijgezel en vind het heel leuk om de bitch te spelen.

Mary is wat je in Hollywood noemt een cougar en verliefd op haar 25-jarige toyboy (die vooral haar portemonnee leuk lijkt te vinden)

Davina is the one with the brains. Ze behoort tot de 10% beste makelaars van Amerika (geen grap) en is de director of new development van The Oppenheim Group.

Maya is de meest ‘normale’ en verdeelt haar tijd tussen Miami – waar haar man woont – en Los Angeles.

Heather, voormalig Playboy Playmate en model, staat nog niet echt haar mannetje in de Hollywoodse heuvels en ligt dan ook geregeld onder vuur.

Chrishell is de newbie en moet nog even wennen aan de regels van de Oppenheim-jungle. Gaat ze het redden…?

Pinterest 2.0

Niet alleen de outfits en de drama zijn leuk om naar te kijken. Ook de geweldige villa’s zijn een ware lust voor het oog. We hebben het hier over de mooiste overkapte pareltjes van de wijk waar alle sterren van de wereld willen wonen. Denk aan bizarre dakterrassen, infinity pools en zoals de titel al doet vermoeden: prachtige zonsondergangen. Hier gaat je interieurhart sneller van kloppen.

Oh, en de vergelijking met The Hills is overigens geheel op z’n plek: Adam DiVello, die ook The Hills regisseerde, zit achter het idee van Selling Sunsets. Bekijk de trailer hieronder: