Selling Sunsets Christine is niet welkom op het huwelijk van Heather

Christine Quinn is het type love her or hate her. Met haar uitgesproken mening heeft ze al veel mensen tegen zich in het harnas gejaagd, waaronder nu ook makelaar-collega Heather Rae Young.

De relatie tussen de twee collega’s, die zich niet zo lang geleden nog identificeerden als besties, is behoorlijk bekoeld. Zo bekoeld, dat de kans er dik in zit dat Christine niet welkom is op de bruiloft van Heather en haar verloofde Tarek El Moussa.

Geen contact

De tortelduifjes lieten dat vallen toen ze te gast waren in de podcast Not skinny but not fat. Nou heeft Christine wel vaker mot met haar collega’s, maar met Heather leek ze altijd op prima voet te staan. Nu hebben ze volgens Heather echter het punt bereikt waarop ze ‘niet echt’ meer met elkaar spreken.

Op de vraag van de presentator of Christine dan wel uitgenodigd is voor het huwelijk, zegt Heather nog geen duidelijk ‘nee’. ‘We moeten tegen die tijd zien wie wel of niet met elkaar contact heeft.’ Daar voegt ze aan toe dat ze meer heeft met collega’s Chrishell, Mary, Maya en de Oppenheim-broers.

‘Grote mond’

Verloofde Tarek is echter een stuk duidelijker. ‘Christine heeft een grote mond. Ze heeft een aantal behoorlijk shitty dingen over ons gezegd. Zo zit het. We hebben niet echt interesse in dealen met haar onzin.’

Christine betichtte Tarek en Heather ervan zelf de paparazzi te bellen om foto’s van hen te maken. ‘Luister, omdat zij nooit eerder beroemd is geweest en niet weet hoe het werkt, hoeft ze daar niks over te zeggen. Het geeft haar een domme uitstraling. Ze probeerde te beweren dat wij zelf de paparazzi inschakelen. Het spijt me. Ik kom al tien jaar op tv’, aldus – de duidelijk geraakte – Tarek.

‘Geen kwaad bloed’

Opvallend genoeg zegt Heathers verloofde tegelijkertijd dat er ‘geen kwaad bloed’ is tussen hen, maar dat hij en Heather ‘gewoon uit haar buurt blijven’. Kortom: het rommelt rondom de burelen van de Oppenheim Group en dat levert ongetwijfeld een nieuw seizoen om van te smullen op.

