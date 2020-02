Serena Williams over combinatie moederschap en topsport: ‘Ik ben vaak uitgeput’

Tennisster Serena Williams pakte vorige maand haar eerste toernooizege sinds de geboorte van haar dochter in 2017. Via Instagram laat ze weten hoe zwaar het vaak is om zowel moeder als topsporter te zijn.

‘Ik ben vaak uitgeput, gestresst en dan moet ik nog een professionele tenniswedstrijd spelen’, schrijft Williams bij een foto van haar en haar dochtertje Olympia. ‘We gaan door’, vervolgt ze. ‘Ik ben zo trots en geïnspireerd door de vrouwen die dit dag in dag uit doen. Ik ben trots om de moeder te zijn van dit kindje.’

Op 1 september 2017 kreeg Serena Williams samen met Alexis Ohanian dochter Olympia Ohanian. Hun dochter kwam via een keizersnede ter wereld. Dit was lichamelijk zwaar voor Williams. De kersverse moeder moest zes weken lang bedrust houden en kampte met bloedproppen in haar longen. Ook had ze last van een postnatale depressie.

