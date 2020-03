Social distancing is voor Serena Williams allesbehalve ontspannen

Voor Serena Williams blijkt sociale distantie vooral een emotionele uitdaging. Dat geeft de tenniskampioene toe in een reeks video’s op TikTok. Voor haar gaat de sociale terugtrekking gepaard met gevoelens van angst en paniek.

De 23-voudig tenniskampioene onthulde vorige week op Instagram dat ze ervan uitgaat dat ze vanwege het coronavirus in totaal zes weken thuis moet blijven. Inmiddels zit ze op twee weken, en dat drijft haar langzaamaan tot waanzin.

‘Ik wil het even met jullie hebben over mijn ervaring met corona’, trapt ze haar video af. ‘In eerste instantie dacht ik: ‘ah joh, dat heeft niet echt effect op mij.’ Maar toen werd plotseling het Indian Wells toernooi gecancelled en dacht ik: ‘oké dat is een beetje gek. Maar maakt niet uit, ik ga gewoon van mijn vrije tijd genieten.’ Maar na het Indian Wells toernooi volgde de ene afzegging na de ander en nu ben ik onzeker over de toekomst.’

‘Ik doe nu al twee weken aan social distancing en het drijft me tot waanzin. Ik erger me aan de kleinste dingen en ben erg prikkelbaar. Zelfs als mijn dochter Olympia hoest vind ik het irritant. Vervolgens word ik verdrietig omdat ik me zorgen maak over mijn dochter: gaat het wel goed met haar? Moet ik iets doen? Ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. In plaats van thuis te ontspannen zit ik hier te stressen.’

Wel moeten we Serena Williams een ding nageven: tijdens de filmpjes wisselt ze steeds van pruik en tutu, dus ze doet haar best.

