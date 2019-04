Serena Williams verklapt mogelijk het geslacht van baby Meghan Markle

Meghan Markle en Serena Williams zijn al jaren beste vriendinnetjes en het is dan ook niet zo gek als de vrouw van prins Harry het geslacht van hun royal baby deelt met haar BFF. Maar dat heeft de veelvoudige tenniskampioen nu mogelijk wel verklapt aan de rest van de wereld.

Lees ook: Pittige woorden voor Meghan Markle’s babyshower

Moederlijk advies

Serena werd in een interview met E News! gevraagd wat haar grootste advies aan nieuwe moeders zou zijn. “Accepteer fouten en verwacht niet dat je perfect bent. We zetten zoveel druk op onszelf”, adviseert ze.

Goed advies natuurlijk, maar het wordt nog interessanter. De koningin van de tennisbaan vertelt namelijk dat haar vriendin zwanger is en beschrijft daarna de baby met het woord ‘zij’.

“Mijn vriendin is zwanger en ze zei zoiets van: ‘Mijn kind gaat dit doen’ en ik keek haar aan, zo van: ‘Nee, dat gaat ze niet. Nee, dat ben je niet.’ Toen begon ze te lachen en zei ze: ‘Ik moet met je praten over tips’, want ja, ik had al die hoge verwachtingen. […] Maar dit is het moment waar niet alles gaat zoals gepland”, aldus Serena.

Een groot vraagteken

Welke vriendin Serena nou precies bedoelt, is niet bekend. Maar grote kans dat het dus om Meghan gaat, die elk moment kan bevallen van haar eerste kind met Prins Harry. “Ze zal zeker de beste moeder zijn”, zegt Serena overigens nog wel expliciet over haar beste vriendin in het interview.

Lees ook: Déjà vu: waarom de laatste outfit van Serena Williams op social media hét onderwerp van gesprek is

BFF’s

De twee hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens een feestje van de Super Bowl, een van de grootste sportevenementen van het jaar in Amerika. In 2014 ontmoetten ze elkaar weer bij een voetbalwedstrijd, waar ze allebei aan deelnamen. Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk gebleven en moedigen ze elkaar met alles aan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.