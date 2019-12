Op een rij: dit zijn de series waar we het meest naar uitkijken in 2020

Het jaar zit er weer bijna op en we kunnen terugkijken op een tijd met héle goede series. Zitten er volgend jaar weer zulke parels tussen? Wij denken van wel. Dit zijn de series waar we het meest naar uitkijken in 2020.

La Casa De Papel – seizoen 4

Het derde seizoen eindigde met een enorme cliffhanger en wij willen antwoorden op onze vragen. Leeft Naerobi nog? Kan El Profesor toch nog ergens een oplossing vinden? En natuurlijk: komt de bende veilig het gebouw van de bank weer uit? Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten, want het vierde seizoen staat vanaf 3 april op Netflix. Daarnaast is ook nog bekendgemaakt dat de immens populaire serie een vijfde én zesde deel krijgt. We zijn (gelukkig) dus nog lang niet van El Profesor en zijn team af.

Élite – seizoen 3

La Casa De Papel mag dan de meest bekeken niet-Engelstalige serie op Netflix zijn, de tienerdrama Élite is ook enorm populair. Naast de gewoonlijke puberpraktijken van achttienjarigen hebben deze (stinkend rijke) scholieren iets meer geheimen te verbergen. In het derde seizoen weet iedereen het geheim van Polo: hij heeft Marina vermoord. Maar waarom zit hij dan nog niet achter slot en grendel en loopt hij nog vrij rond op de school? Het is nog niet bekend wanneer Élite seizoen 3 op Netflix komt.

Star Trek: Picard

Achttien jaar zijn voorbijgegaan sinds we Picard konden zien in de film Star Trek Nemesis, maar nu is hij terug met een serie! En daar zien we een heleboel oude bekenden terug, onder andere hoofdrolspeler Patrick Stewart als Jean-Luc Picard zelf. Volgens hem gaan kijkers “verrast en misschien zelfs geschokt zijn”. Dat belooft nog wat! Star Trek: Picard zal vanaf 23 januari alleen te zien zijn op Amazon Prime Video.

The Chilling Adventures of Sabrina – deel 3

Yes! We kunnen in deze negen nieuwe afleveringen zien hoe de jonge heks weer in de duistere wereld duikt. Nu is het tijd om die duistere krachten die ze heeft ontdekt zelf te gebruiken: Sabrina gaat namelijk alles op alles zetten om Nick uit de hel te halen. Het derde deel van The Chilling Adventures of Sabrina is vanaf 24 januari te zien op Netflix en het vierde deel zal ook in 2020 op de streamingdienst verschijnen!

Outlander – seizoen 5

Seizoen 4 staat nog maar net op Netflix, maar het nieuwe seizoen is al vol in productie! Jamie’s leven staat op het spel, daarom schiet tijdreizigster Claire hem te hulp. Terwijl zij bij Jamie in Amerika blijft hangen, wordt het steeds gevaarlijker voor haar om terug te gaan naar haar eigen periode. Het vijfde seizoen van Outlander is vanaf 16 februari te zien op Starz. Het is nog niet bekend wanneer dit seizoen op Netflix verschijnt maar dit is wat we wel weten: deze dingen willen we héél graag zien in seizoen 5.

Lucifer – seizoen 5

Kom maar door met onze favoriete duivel! Van dit seizoen zullen we extra moeten genieten, want het is helaas de allerlaatste… Gelukkig krijgen we wel meer afleveringen en daarom wordt het seizoen in tweeën gesplitst. Lucifer zit vast in de hel terwijl hij liever terug op aarde zou willen zijn. Een mogelijkheid om een deal te sluiten is er niet meer, dus hij moet een vervanger vinden. De releasedatum van het vijfde seizoen in nog niet bekend maar waarschijnlijk zullen de eerste afleveringen in de zomer te zien zijn. See you in Hell, Lucifer. Bekijk ook de twaalf real life-liefjes van de Lucifer-acteurs!

Jurassic World: Camp Cretaceous

Tijd voor nog meer gevaarlijke dino’s en dit keer zullen we de beesten zien in een animatieserie, waarvan de releasedatum nog niet bekend is. Zes tieners zijn de gelukkige winnaars: ze mogen een exclusief kijkje nemen in een nieuw avonturenpark op het eiland Isla Nublar. Alleen blijken ze toch niet zoveel geluk te hebben als gedacht, ze raken de weg kwijt en zijn op elkaar aangewezen om nog te overleven. Lukt het om te ontsnappen aan de verschillende, verschrikkelijke dinosaurussen?

Better Call Saul – seizoen 5

We hebben straks langer dan een jaar gewacht, maar vanaf 24 februari kunnen we eindelijk het vijfde en waarschijnlijk laatste seizoen van Better Call Saul op Netflix zien. In deze spin-off van Breaking Bad volgen we het leven van Jimmy McGill (Bob Odenkirk) die in dit nieuwe seizoen volledig de criminele wereld gaat omarmen. We zullen hem zien transformeren van de misdaadadvocaat Jimmy McGill naar de misdadige advocaat Saul Goodman.

Sex Education – seizoen 2

Zelf is Otis Milburn sociaal awkward en ervaart hij vele seksuele struggles, maar alsnog kan hij het beste advies geven aan zijn schoolgenoten. In dit nieuwe seizoen kunnen ze dat advies wel gebruiken wanneer er chlamydia op de school uitbreekt. Otis heeft tevens wat tips nodig voor zijn relatie met Olga. Hij kan zijn gevoelens voor Maeve namelijk niet ontkennen… Seizoen 2 van Sex Education zie je vanaf 17 januari op Netflix.

Dark

Veel is er nog niet bekend over de plot van dit vervolg. Maar één ding weten we zeker na het tweede seizoen: alternatieve realiteiten bestaan! In het nieuwe seizoen zullen we sowieso meer te weten komen over hoeveel er zijn en wat dat voor de personages betekent. De releasedatum van Dark seizoen 3 is nog niet bekend, maar fans vermoeden dat het op 27 juni zal zijn. Dat is namelijk de dag van de Apocalyps, dus zou heel logisch zijn.

Fargo

De merkwaardige misdaadserie Fargo komt weer terug! Bij een nieuw seizoen hoort traditioneel een hele andere verhaallijn, met andere acteurs en een andere setting. Deze speelt zich af in 1950, Kansas City. Twee criminele bendes, de een Italiaans en de ander Afro-Amerikaans, gaan samenwerken en beïnvloeden zo de hele economie van de stad. Om de vrede tussen de twee groepen te garanderen, zijn de oudste zonen van de leiders van levens geruild. Dat klinkt al heel interessant! De releasedatum is nog niet bekend.

The Falcon and the Winter Soldier

Marvel brengt eind 2020 de eerste Disney+ exclusieve serie uit die verbonden is met het MCU. The Falcon and the Winter Soldier gaat inderdaad over de 2 beste vrienden van Captain America: Bucky Barnes (Sebastian Stan) en Andrew Wilson (Anthony Mackie). De laatste werd in Avengers: Endgame uitgeroepen tot de opvolger van Captain America en de serie gaat over hoe hij met die verantwoordelijkheid omgaat. Marvel-fans moeten deze serie dus zeker in de gaten houden. Hier is een overzicht van alle Marvel-series die alleen naar Disney+ komen.

