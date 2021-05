Ramadan in coronatijd en ramadan voordat we ooit hadden gehoord van corona. Wat zijn de grote verschillen? Sevil Gükçek (35), woont alleen in Wormerveer en werkt als contentmanager bij een designbureau. Terwijl we bellen heeft ze een lunchpauze ingelast. Nouja, lunchpauze: ze doet aan de ramadan, dus eten doet ze niet. ‘Meestal ga ik even een rondje lopen in die tijd.’

Normaal ben je met de ramadan natuurlijk gewoon op kantoor, nu werk je thuis. Hoe is dat?

‘Ik woon alleen, dus in die zin is het wel prettiger om tijdens de ramadan thuis te werken, omdat je niet afgeleid wordt. Op kantoor zie je toch collega’s die koffie pakken of even wat gaan eten. En dat is op zich geen probleem, maar vanuit huis is het wel iets makkelijker om het vol te houden. Een groot voordeel: ik kan wat langer in bed blijven liggen, omdat ik geen reistijd heb. Ik sta natuurlijk ’s nachts op om te eten en als ik dan om vier uur weer ga slapen, duurt het even voor ik in slaap kom. Dat ik dan ’s ochtends langer kan blijven liggen scheelt heel veel qua energie.’

Vanaf welke leeftijd doe je mee aan de ramadan?

‘Sinds ik klein ben, ik denk vanaf een jaar of dertien. Toen was het nog niet “verplicht”, maar je werd er door de familie al wel in meegenomen. Dan vastte ik bijvoorbeeld alleen in de weekenden of een halve dag. Als dat goed ging, kon ik een hele dag proberen. En naarmate je ouder wordt, “moet” je hele maand mee vasten.’

Als ik het vasten doorbreek, neem ik eerst een glas water en een dadel

Hoe is het an sich om de ramadan vol te houden?

‘Eerlijk gezegd heb ik er totaal geen moeite mee. Het zit zo in je systeem. En natuurlijk, mentaal gezien werk je ernaartoe. Je weet dat de ramadan eraan komt. De eerste week is het meest lastig. Je mag ineens niet eten en drinken, je ochtendkoffie komt te vervallen, dus je krijgt een beetje hoofdpijn. Ook heb je dan af en toe last van vermoeidheid. Niet alleen door het vasten, maar ook omdat je ’s nachts opstaat om even te eten. Maar na een week gaat het helemaal goed.’

Neem me eens mee in zo’n ramadandag tijdens de lockdown?

‘We vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Nu gaat ‘ie zo rond half tien ’s avonds onder. Ik ben dan gewoon de hele dag aan het werk, tot een uur of zes, en daarna kijk ik hoe het met m’n energielevel is. Laag? Dan ga ik tv-kijken en bankhangen. Als ik nog energie over heb, ga ik even trainen in m’n homegym voor ik begin aan de iftar – de maaltijd die het vasten doorbreekt. Eerst neem ik een glas water en een dadel: vochttoevoer en stabiliseren van de bloedsuikerspiegel. Vervolgens iets van een soepje, dat is licht op de maag. Na zeventien uur niet eten of drinken moet je even rustig opstarten. Daarna een hoofdgerecht, wat dat dan ook is en dan zit ik eigenlijk wel vol. Je maag krimpt toch ook tijdens die maand. Vervolgens ga ik slapen en dan rond half vier gaat m’n wekker om “mijn ontbijt” te eten. Iets lichts: een shake of een gekookt eitje. En daarna duik ik m’n bed nog even in.’

Je traint dan wel gewoon?

‘Zeker. Ik doe aan fitness en normaal eet ik daarom zes keer op een dag, maar nu tijdens de ramadan maar twee maaltijden. Daarom probeer ik ’s avonds ook echt die hoofdmaaltijd naar binnen te proppen, ook al zit ik eigenlijk vol. Ik wil graag blijven bewegen om mijn spiermassa te behouden. Dus ik train dan rond kwart voor 8 en dan weet ik: daarna mag ik eten en drinken. Want van trainen krijg je natuurlijk ook gewoon dorst. Ik train overigens niet op volle kracht, hoor. Dat gaat niet als je zo weinig eet.’

Normaliter gaat de ramadan om verbinding, dat is anders door de coronamaatregelen

Wat je eet klinkt trouwens als heel weinig. Ik denk je gaat lekker aan de chocola?

‘Nee, weet je wat het is? Gedurende de dag krijg je zoveel trek in van alles en nog wat. Maar zelfs een chocolaatje laat je staan ‘s avonds, je hebt gewoon geen ruimte meer. Dus nee, zélfs een blokje chocola neem ik niet.’

Val je dan ook heel veel af tijdens de ramadan?

‘Veel mensen vallen wel af inderdaad, omdat ze natuurlijk minder calorieën binnenkrijgen in het tijdsvenster dat ze mogen eten. Ikzelf blijf vaak stabiel qua gewicht en probeer alsnog zoveel mogelijk te eten om op gewicht te kunnen blijven en spiermassa te behouden.’

Wat is er anders aan een ramadan tijdens de lockdown?

‘Normaal gesproken verbreken we het vasten met familie: dan ga ik naar mijn ouders of zussen of ik krijg vriendinnen op bezoek. Die doen niet eens allemaal mee met het vasten, maar willen dan toch gezellig komen eten. Nu kan dat niet en dat maakt het gewoon wat minder gezellig. Uiteindelijk vast je natuurlijk voor jezelf en doe je het alleen, maar het samenkomen in zo’n bijzondere maand maakt het wel extra leuk. Lange tafels, lekker eten. Nu zit je alleen aan de eettafel. En dat is eigenlijk altijd een beetje saai, maar tijdens zo’n maand helemaal.’

Vandaag is de laatste vastendag en donderdag begint het Suikerfeest. Hoe gaan jullie dat doen?

‘Het Suikerfeest duurt drie dagen en hoe we dat gaan vieren, is ook de vraag die bij ons speelt. Ik ga in ieder geval bij mijn ouders lekker ontbijten, buiten. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Zij hebben een overkapte veranda, dus als het regent zitten we droog. Vervolgens komt er normaliter gedurende de dag allerlei visite aanwaaien, maar we hebben nu gevraagd of mensen even willen bellen van tevoren en in kleine groepjes willen komen. Er komen dan mensen naar mijn ouders, en ik ga ook naar andere oudere mensen toe om een fijn Suikerfeest te wensen.’

Je gaat ‘gewone’ dingen veel meer waarderen; een glas water? Fantastisch!

Ben je misselijk aan het einde van de dag?

Lachend: ‘Het gaat inderdaad de héle dag door en is echt een groot vreetfestijn. Als ik dan op bezoek ga bij ouderen hebben zij ook allerlei lekkers. Het is dan ook wel de bedoeling dat je daar wat van neemt. Met een ‘ik zit vol’ kom je dan niet weg. Dus ja, het is niet te doen eigenlijk al het eten. Eind van de dag ben je goed misselijk. Maar je hebt er ook een hele maand naartoe geleefd, dus het is het waard.’

Waar kijk je het meest naar uit?

‘Oh, alles! Baklava, koekjes, Turkse broodjes met feta die mijn moeder maakt. Ik heb de hele ramadan nog geen baklava gegeten, dat wilde ik bewaren tot het Suikerfeest. Het is grappig te merken hoe je mindset werkt. Tijdens de ramadan mag je niets eten en ’s avonds eet je, maar zit je heel vol. Terwijl met het Suikerfeest wéét je dat je mag eten en dan eet je ook alles, tot misselijk aan toe.’

Wat vind jij zo fijn aan de ramadan?

‘De saamhorigheid. En daarnaast bereik je zoveel meer dan je in gedachten had. Zeventien uur niet eten en drinken: het komt normaal niet eens in je op. Daardoor krijg je veel meer waardering voor de “gewone” dingen. Een glas water, iedere avond een diner op tafel en beseffen dat je straks een Suikerfeest viert met geliefden die ook dit jaar nog bij ons zijn. Ik ben enorm dankbaar dat we dit kunnen doen. Het is niet makkelijk, wel heel mooi.’

Foto: © Jessica Brouwer