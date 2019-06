‘Sex and the City’-actrice over bijrol in ‘Friends’: “ik was doodsbang”

Slapeloze nachten

Kristin Davis kreeg in 2000 de rol van Erin, een vrouw met wie Joey (How you doin’?) een korte tijd aan het daten was. Ondanks het feit dat ze toen al enige tijd in de populaire ‘Sex and the City’ speelde, vond Kristin het hartstikke spannend om in een aflevering van ‘Friends’ te verschijnen. Ze was doodsbang en het bezorgde haar dan ook slapeloze nachten.

“Sex and the City was al in productie, maar ik was nerveus om de kleine rol van Erin te spelen”, zegt de 54-jarige Davis tegen Today. “Ik sliep slecht, deels vanwege het publiek dat er live bij was, maar ook omdat ik bij Friends een wereld binnenstapte die heel bijzonder was, die leefde. Ik moest zorgen dat ik daar goed in opging.”