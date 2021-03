Do it like Samantha: dit Instagramaccount staat vol oneliners uit ‘Sex and the city’

Kijken naar Sex and the City heeft ons veel geleerd (en een ietwat onrealistisch beeld over de liefde gegeven, maar dat terzijde). Van Samantha leerden we dat genot níets is om je voor te schamen,en van Carrie de ware ook echt the one kan zijn. Onze New Yorkse vriendinnen missen we nog altijd, maar gelukkig is daar Instagram.

Handjes in de lucht als ook jij de seizoenen van ‘Sex and the City’ niet één, niet twee, maar wel drie keer gezien hebt. Al helemaal in deze barre tijden is wegdromen naar de bruisende straten van New York ultiem genieten. Zelfs als je de uitspraken van Samantha inmiddels kunt meepraten? Abso-fucking-lutely.

Sex and the city

Die mening delen ruim 193 duizend (!) anderen met ons, want precies zoveel volgers heeft het briljante Instagramaccount @SATClines, dat wij zojuist ontdekten. Het is alles wat we nodig hadden om onze inner Carrie nóg meer naar boven te halen, of juist wat meer pit te tonen à la Sam.

Oneliners

Veel woorden hoeven we hier niet meer aan vuil te maken. Er rest ons alleen nog te zeggen dat scrollen door het account op eigen risico is, want voor je het weet ben je een uur verder én heb je zowat alle foto’s opgeslagen en doorgestuurd naar vriendinnen. Dat gezegd te hebben; hieronder een selectie van een aantal parels.

