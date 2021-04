Handjes in de lucht als je ook een gat in de lucht sprong toen geruchten over een ‘Sex and the City’-reboot eindelijk bevestigd werden. We weten steeds meer over de serie, en nu weten we ook dat David Eigenberg – oftewel Steve Brady – terugkeert. Betekent dit een happy end voor de advocate en de barman?

We lieten stiekem een traantje toen bekendgemaakt werd dat mister Big níet te zien is in de remake van de geliefde nineties serie. Ook moeten we het doen zonder de vulgaire uitspraken van Samantha. Zij is op subtiele wijze uit de serie geschreven, lieten de makers weten. ‘Vrienden die je op je dertigste had, zijn er soms niet meer als je vijftig bent’, luidde het statement.

Goed nieuws

Toch is er nu dus ook goed nieuws. Want het lijkt erop dat de liefde tussen de romantische barman Steve en de strenge advocate Miranda niet bekoeld is. Want Steve maakt wel zijn opwachting in de ‘Sex and the City’ reboot. Dat bevestigt de acteur zelf. ‘Ik ben er zeker van. Ze hebben me gebeld’, aldus acteur David Eigenberg tegen E! News ‘Daily Pop.

Happy end?

David vervolgt: ‘Ik vind alle actrices geweldig en ik kan niet wachten om Cynthia Nixon weer terug te zien in haar vertolking van Miranda en om mijn fictieve zoon Brady weer te zien. Ik hoop echt in het script te lezen dat we allemaal samen zijn.’ Of het stel inderdaad nog samen is of aan co-parenting doet, is echter nog even afwachten.

