Vrijdag is het zover: dan begint Sex Education seizoen 2. Maar voordat je begint met bingen, wat is ook alweer het achtergrondverhaal van de grappige serie? En wie zijn de nieuwe gezichten van het tweede seizoen? In het kader van voorpret hebben we zeven cruciale details van Sex Education seizoen 2 voor je op een rij gezet.

Het achtergrondverhaal van Sex Education

Wat was de premisse van Sex Education ook alweer? Dat zit zo: de coming-of-age-serie volgt de 17-jarige Otis, die een beetje een lastige relatie heeft met seksualiteit. Of nou ja, in ieder geval met zijn eigen seksualiteit. Zo doet hij bijvoorbeeld alsof hij masturbeert om zijn moeder (de sekstherapeute Jean) tevreden te stellen. Het is voor een tiener natuurlijk ook niet gemakkelijk als je moeder bijna alleen maar over seks wil praten… Ondanks zijn eigen issues wordt Otis de seksvraagbaak van de school. Voor een klein bedrag helpen hij en zijn crush Maeve hun schoolgenoten bij het oplossen van hun seksuele problemen.

Waar gaat seizoen 2 over?

In seizoen 1 van Sex Education zagen we dus hoe Otis en Maeve een eigen sekskliniek hebben opgezet. In seizoen 2 blijkt hun hulp echter nog veel harder nodig te zijn. Hun schoolgenoten moeten het namelijk opnemen tegen een Chlamydia-uitbraak. Gelukkig belooft het tweede seizoen ons ook meer te laten zien over de relatie tussen Otis en zijn nieuwe vriendinnetje Ola. Uiteraard blijkt de onbeholpen Otis het lastig te vinden om de volgende stap in hun relatie te zetten… Dat zou natuurlijk wel eens te maken kunnen hebben met Maeve. Iets zegt ons namelijk dat Otis nog niet over zijn oude crush heen is. Vlak Jakob echter ook niet uit. Jakob is namelijk niet alleen de vader van Ola, maar ook de nieuwe vlam van moeder Jean! En samenwonen als samengesteld gezin is in dit geval natuurlijk best lastig…

De trailer van Sex Education seizoen 2

Nu we je bijgepraat hebben over de plot van Sex Education is het tijd voor wat bewegend beeld… In het geval van het tweede seizoen van Sex Education is het echter karig gesteld met de hoeveelheid trailers. We kunnen je namelijk slechts twee korte trailers laten zien.

De foto’s van Sex Education seizoen 2

Aangezien we twee trailers dus best wel een beetje karig vinden, zochten we ook even wat foto’s voor je op!

De oude cast van Sex Education

Zoals je in de trailer en op de foto’s hierboven al kon zien, keert de gehele originele cast van Sex Education terug voor het tweede seizoen (extra yay voor Otis & Eric). Dat geldt uiteraard voor hoofdrolspeler Otis (Asa Butterfield) en zijn moeder Jean (Gillian Anderson). Daarnaast zien we bijvoorbeeld ook Emma Mackey (Maeve), Ncuti Gatwa (Eric), Aimee-Lou Wood (Aimee), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Tanya Reynolds (Lily) en Patricia Allison (Ola) terug.

En de nieuwe gezichten in seizoen 2

Bovenstaande cast wordt aangevuld met een aantal nieuwkomers. We stellen ze graag kort aan je voor, te beginnen met Sami Outalbali (Mortel), een Franse student, die nogal wat stof doet opwaaien op de middelbare school. Datzelfde kan eigenlijk gezegd worden over nieuwkomer George Robinson (Isaac). Hij belooft het woonwagenkamp waar Maeve woont namelijk flink op zijn kop te zetten… Ten slotte noemen we Chinenye Ezeudu (Viv). Deze leerlinge doet het uitstekend op school, maar heeft nog weinig ervaring in de liefde.

De Netflix-releasedatum van Sex Education S2

Gelukkig snapt Netflix dat januari niet de meest leuke maand van het jaar is… Zodoende kun je vanaf 17 januari je winterblues verjagen met het tweede seizoen van Sex Education.

