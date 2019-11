Happy New Otis: op deze datum verschijnt seizoen 2 van ‘Sex Education’ op Netflix

We hebben er even op moeten wachten, maar Sex Education is terug. Netflix heeft zojuist aangekondigd wanneer seizoen 2 van de populaire serie te zien is en daardoor ga je meteen knallend het nieuwe jaar in.

Want wel op 17 januari 2020 kunnen we weer genieten van Otis, Maeve, Eric en alle andere personages. Nog even wachten dus, maar dan krijg je ook wat. De streamingdienst licht namelijk ook al een tipje van de sluier op van wat we in het vervolg kunnen verwachten.

Lees ook:

Kom maar door: opnames begonnen van tweede seizoen ‘Sex Education’

Sex Education seizoen 2