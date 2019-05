Kom maar door: opnames begonnen van tweede seizoen ‘Sex Education’

Het eerste seizoen van Sex Education was een grote hit op Netflix. Niet zo gek ook dat de fans bijna smeekten om een vervolg. En dat komt er! Sterker nog: de opnames zijn nu officieel van start gegaan.

Let op: spoilers

In een video is te zien hoe de acteurs allemaal bij elkaar zitten om het script door te spreken. Alle vertrouwde gezichten zien we terug – weliswaar met een iets wat ander kapsel, is that you Otis? – en dat belooft dan ook weer veel goeds.

Eric & Adam

Want: zien we Eric en Adam daar nu naast elkaar zitten? Betekent dat er toekomst is voor deze twee na het droevige einde van het vorige seizoen? Wat in ieder geval zeker is, is dat het tweede seizoen nog wel even op zich laat wachten. De opnames zijn pas net van start gegaan, dus het kan best nog een aardige tijd duren voordat we weer kunnen genieten op Netflix.

Seizoen 2

In februari werd al bekend dat er een vervolg zou komen op de populaire serie. Een van de makers van de serie, Laurie Nunn, liet toen weten: ‘Het was zo spannend hoe het eerste seizoen ontvangen zou worden. Dat mensen over de hele wereld zich zo verbonden voelden met de personages die als ideeën in mijn hoofd zijn ontstaan, is ongelooflijk. Ik ben enorm dankbaar voor iedereen die de tijd heeft genomen om naar de serie te kijken, en ik kan niet wachten om deze geweldige reis voort te zetten.’ Can’t wait! Oh en als je toch aan het kijken bent, zie hier dan ook de heerlijke bloopers. Genieten.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Still, Instagram