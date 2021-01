Wachten duurt lang: dit weten we al over ‘Sex Education’ seizoen 3

Fans hadden gehoopt dat Sex Education deze week wel op Netflix zou staan. Maar het kan goed dat seizoen 3 nog wel even op zich laat wachten. Maar dit weten we in ieder geval over het vervolg op de populaire serie.

Het is namelijk op dit moment nog niet te voorspellen wanneer het derde seizoen precies op de streamingdienst komt. De vorige twee delen kwamen altijd in januari, maar de opnames hebben wat vertraging opgelopen vanwege Miss Rona. Het zal ook weer eens niet.

Sex Education seizoen 3

Maar wat kunnen we verwachten in seizoen 3 van Sex Education? We eindigden namelijk met een flinke cliffhanger, waarbij Otis zijn gevoelens opbiechtte voor Maeve. Maar die voicemail werd verwijderd door Isaac, dus alles lijkt alsnog volledig in de soep te lopen.

Sprong in de tijd

Nu willen fans natuurlijk zo snel mogelijk weten hoe het verhaal verdergaat, maar dat gaat niet helemaal gebeuren. Er zal een flinke sprong in de tijd worden gemaakt. Dat vertelt Asa Butterfield (Otis) aan The Guardian. ‘Otis is weer op school, maar hij krijgt verschillende dingen op zijn bordje’, verklaart de acteur. ‘Hij is een beetje volwassen en iets brutaler geworden. Het was leuk om zijn nieuwe charisma te portretteren. Maar maak je geen zorgen, hij is ook nog steeds tragisch onhandig.’

Zit wel snor

Ook werd ‘Otis’ gespot met een snor tijdens de opnames, maar daar wil Asa wel het een en ander over rechtzetten. ‘We werden tijdens het filmen door paparazzi gespot en mensen werden gek om het feit dat Otis een snor had.’ Butterfield kan dan ook exclusief onthullen dat het om een ‘stunttache’ gaat en het ding nep is. ‘Gelukkig duurt het niet het hele seizoen. Ik denk niet dat iemand het lang kan verdragen om naar dat ding te kijken.’

Nieuwe personages

Naast de vaste cast, worden er nog drie nieuwe personages toegevoegd in dit vervolg. Girls-actrice Jemima Kirke vertolkt een voormalig Moordale-student en is ‘de nieuwe directrice Hope die van plan is om Moordale weer terug op de kaart te zetten’. Ook Jason Isaacs (Lucius Malfoy, we herhalen, Lucius Malfoy) maakt zijn opwachting. Hij kruipt in de huid van Peter Groff, de succesvollere en niet zo bescheiden oudere broer van Mr Groff. Dua Saleh speelt Cal, ‘een non-binaire student die onmiddellijk botst met Hope’s nieuwe visie op de school.’

Wanneer we dus van deze nieuwe karakters kunnen genieten, blijft nog onduidelijk.

SEX EDUCATION S3 CAST NEWS: ~@jemimakirke is joining as Moordale's new headmistress ‘Hope’

~Dua Saleh (@doitlikedua) is playing ‘Cal’, a student who clashes with Hope

~Jason Isaacs (@jasonsfolly) is playing ‘Peter Groff’, Mr Groff’s more successful/less modest older brother pic.twitter.com/zkfGCm9hje — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 24, 2020

