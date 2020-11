Voor de 35ste keer heeft tabloid ‘People’ de meest sexy man van het jaar uitgeroepen. Niemand minder dan de 33-jarige acteur Michael B. Jordan is ‘the sexiest man alive’.

Het nieuwe gezicht van de eretitel werd bekendgemaakt door Jimmy Kimmel. Michael B. Jordan neemt hiermee het stokje over van John Legend, die vorig jaar werd uitgeroepen tot sexiest man alive.

In goed gezelschap

De acteur, niet te verwarren met basketballer Michael Jordan, zou je kunnen kennen van The Wire, Creed en Black Panther. Vooral met die laatste film brak hij door bij het grote publiek.

Michael B. Jordan wist al een tijdje dat hij de titel in de wacht zou slepen, maar moest zijn lippen stijf op elkaar houden. ‘Het is een cool gevoel’, zegt Jordan in het Amerikaanse tijdschrift. ‘Het is iets waar veel mensen een mening over hebben. Mensen maakten wel eens grappen tegen mij van. ‘Mike, dit is het ene ding dat je waarschijnlijk niet gaat krijgen’. Dus het voelt goed. Het is een goede club om deel van uit te maken.’

Over die goede club. Michael B. Jordan mag zich in een mooi rijtje namen scharen. Idris Elba, Dwayne Johnson, Matt Damon en Johnny Depp gingen hem al eens voor.

Sexiest man alive

De titel werd in 1985 voor het eerst uitgereikt aan Mel Gibson. Eigenlijk hebben alle beroemde Hollywood acteurs de prijs al eens gewonnen: Brad Pitt, George Clooney, Bradley Cooper, Channing Tatum, Chris Hemsworth, Denzel Washington, you name it.

Onttroonde John Legend

Overigens vindt de onttroonde John Legend, wiens vrouw Chrissy vorig jaar fantastisch reageerde, het niet zo erg dat hij zijn titel van meest sexy man kwijt is. ‘Ik vond de hele ervaring erg leuk en heb geprobeerd er veel plezier van te beleven, maar ik ben er helemaal klaar voor om deze titel af te staan’, zei de zanger met een dikke knipoog.