Shahine El-Hamus: ‘Ik vind mezelf  een chill mens’

Hij moet nog beginnen aan de Toneelschool, maar zijn eerste

hoofdrol in een film heeft Shahine El-Hamus (19) al te pakken. ‘Ik had het niet beter kunnen wensen.’

Tekst Milou Deelen | Fotografie Jesaja Hizkia

Je speelt de hoofdrol in De belofte van Pisa, een film waarvoor je geen auditie hoefde te doen. Vertel!

‘Ik ken scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm en regisseur Norbert ter Hall al sinds mijn veertiende toen ik in A’dam–E.V.A. speelde. Het zijn een soort vaders voor me. Ze gaven mij destijds het boek van Mano Bouzamour en zeiden: ‘Lees dit. Over een paar jaar willen we het verfilmen. Jij zou het hoofdpersonage Samir kunnen spelen.’ Ik las het meteen, het was het eerste boek dat ik las zonder afgeleid te worden. Toen de verfilming groen licht kreeg, was het voor hen en mij vanzelfsprekend dat ik Samir zou spelen.’

Hoe blij ben je met het resultaat?

‘Het is precies geworden zoals ik had gehoopt. Ik had het niet beter kunnen wensen. Het liefst zou ik de film nu al aan iedereen willen laten zien. Ik ben zo benieuwd wat iedereen vindt.’

Wat denk je?

‘Er is een grote kans dat de Marokkaanse gemeenschap kritiek heeft. In de film twijfelt de hoofdpersoon aan het bestaan van God. Er is een scène waarin Samir een grote bek heeft tegen zijn ouders. Terwijl ze aan het bidden zijn, loopt hij voor hen langs. Officieel mag dat niet. Soms twijfelde ik: moet ik dit wel doen? Ik vind het best spannend wat mensen daarover gaan zeggen. Maar ik realiseerde me: als ik me daarover druk maak, zou ik dit werk niet moeten doen. Uiteindelijk maken we de film uit liefde voor dit verhaal.’

Geloof jij in God?

‘Ik voel een heel sterke band met de islam, maar uiteindelijk zou ik mezelf geen moslim noemen. Puur omdat ik er niet genoeg kennis over heb. Het geloof speelde bij ons thuis niet zo’n grote rol. De dingen die de meeste moslims van huis uit meekrijgen, heb ik niet meegekregen. Ik heb bijvoorbeeld de Koran niet gelezen.’

Het verhaal gaat over een jongen die opgroeit in Amsterdam. Net als jij. Hebben jullie overeenkomsten?

‘Zeker. De hoofdpersoon groeit op in Noord, maar gaat naar het bekakte Muzieklyceum Zuid (nu: Conservatorium van Amsterdam, red.). Dat gevoel tussen twee werelden te zitten, herken ik. Omdat ik half Egyptisch en half Nederlands ben. Op de basisschool wist ik niet goed bij wie ik hoorde: bij de jongens van kleur of de witte, Nederlandse groep. Marokkaanse jongens zien me niet als gelijke, omdat ik niet vloeiend Arabisch spreek. Maar in Egypte word ik weer gezien als kaaskop. Ik hang er eigenlijk altijd een beetje tussenin.’

Vind je dat moeilijk?

‘Niet meer. Vroeger wel, ik wilde een van de twee zijn. Nu zie ik juist in hoe waardevol het kan zijn om beide culturen mee te krijgen. Ik zie mezelf als Egyptenaar én Nederlander.’

Shahine groeide samen met zijn oudere broer Shady (regisseur van o.a. De Libi) en zus Ashgan op in Amsterdam als zoon van acteur Sabri Saad El-Hamus (o.a. Shouf shouf!) en scenarist Lisa de Rooy. ‘Er werden altijd verhalen verteld: veel voor-lezen, veel films, veel luisterboeken. Dat is eigenlijk wat ik met acteren doe: verhalen vertellen.’ Zijn ouders gingen uit elkaar toen hij twee was. ‘Ze gaan heel goed met elkaar om.’ Tot zijn veertiende ging hij elk weekend naar zijn vader. Daarna niet meer. ‘Het lag niet aan mijn vader, maar ik vond het fijner om bij één iemand te wonen. Mijn vader heeft daar nooit een probleem van gemaakt. Hij zei dat het mijn keuze was en dat ik altijd welkom was. We zien elkaar genoeg.’ Shahine woont nog bij zijn moeder. ‘Ik voel nog niet de drang om het huis uit te gaan. We hebben een heel goede band, en ze laat me erg vrij.’