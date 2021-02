Het verhaal van influencer Shalom Blac (25) is bijzonder, hoopgevend en op z’n zachtst gezegd indrukwekkend. Door een ongeluk in de keuken liep ze als kind gruwelijke brandwonden op, maar nadat ze van Nigeria naar Amerika verhuisde zette ze haar littekens in als trade mark. En met succes: ze is inmiddels een wereldberoemde beauty influencer.

Op Instagram heeft ze ruim 700 duizend (!) volgers en op YouTube verzamelde ze al meer dan een miljoen abonnees. Oh, en hadden we al gezegd dat ze pas 25 lentes jong is?

Heftige brandwonden

Shalom Blac is het levende bewijs dat de diepste dalen en grootste tegenslagen niet het einde hoeven te betekenen, maar ook juist hele andere deuren kunnen openen. Een tragisch ongeluk op 9-jarige leeftijd verbrandde haar gezicht, toen haar moeder in de keuken per ongeluk hete olie over haar gooide. Aan het ongeluk hield ze grote littekens over.

Monster

‘Ik herinner me dat ik wakker werd met zoveel pijn en verwarring, niet wetende waarom ik deze pijn voelde. Het was geen pijn die ik ooit had meegemaakt en het was over mijn hele lichaam’, vertelt Shalom Blac aan People. ‘In die tijd werd ik een monster. Ik werd altijd aangestaard. Ik vervloekte iedereen. Ik was boos en gefrustreerd om hoe mijn leven plotseling was veranderd, en die negatieve gevoelens projecteerde ik op mensen.’

Make-up als redding

Ze vertelt dat ze steeds meer ging oefenen met make-up en inzag dat ze met een kwast veel kon doen om er ‘normaler’ uit te zien. ‘Er was niemand die op mij leek of littekens had en make-up op hun huid aanbracht. De manier waarop iemand met een normale huid zijn make-up zou gebruiken, zou niet per se voor mij werken. Dus ik moest verschillende dingen proberen om erachter te komen wat werkt’, vervolgt de Youtuber.

Zelfvertrouwen

Shalom Blac vertelt dat ze haar zelfvertrouwen terugwon door het gebruik van make-up, en dat ze daarom besloot video’s te maken om haar opgedane kennis met anderen te kunnen delen. ‘De brandwonden zal ik voor altijd hebben, maar nu heb ik het gevoel dat het niet erg is. De dingen die zijn gebeurd waren verschrikkelijk, maar die herinneringen helpen me te beseffen waar ik nu sta.’

