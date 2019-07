Shanice van de Sanden: ‘De media zijn in mijn kop gaan zitten dit WK’

Hoewel wij Shanice van de Sanden de grote heldin vonden tijdens de wedstrijd tegen de Zweden, kijkt de Leeuwin niet terug op een goed toernooi. Ze baalt en heeft het heel zwaar gehad. ‘Daar moet ik aan gaan werken richting een volgend toernooi.’ Ook dat noemen wij een winnaarsmentaliteit.

Na de finale tegen de Amerikanen gisteravond – waar zo’n vijf miljoen Nederlanders naar keken – blikt Shanice terug op het wereldtoernooi. ‘Dit kon natuurlijk beter, ik denk dat iedereen dat in Nederland wel weet. Dus veel hoef ik over mezelf niet te zeggen.’

‘Het is heel vervelend, maar ik denk ook dat iedere topsporter wel eens een mindere periode heeft. Dat dat precies tijdens dit toernooi is, is natuurlijk ontzettend balen. Ik kan er alleen niets meer aan doen. Kop omhoog en doorgaan.’

Kop omhoog en doorgaan

En zoals dat hoort bij Nederlands voetbal, werden alle prestaties (of het gebrek daar aan) breed uitgemeten in de media. Iets waar Shanice veel moeite mee had. ‘Het was heel zwaar. Ik denk dat de media een beetje in mijn kop zijn gaan zitten dit WK. Daar moet ik aan gaan werken richting een volgend toernooi. Ik volg niet alles wat er in de media over mij verschijnt, maar ik kan er niet omheen. Het is gebeurd. Kop omhoog en doorgaan, dat is het enige wat ik kan doen.’