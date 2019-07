Shanina Shaik over de gecancelde Victoria’s Secret show: ‘Normaal gesproken zou ik nu heel hard aan het trainen zijn’

Begin mei van dit jaar werd al bekend dat Victoria’s Secret stopt met de wereldwijd bekende lingerieshows. Dat bleek toen uit een e-mail van topman Les Wexner aan het personeel van L Brands, het moederconcern van Victoria’s Secret. Nu, twee maanden verder, is het nieuws out in the open. Topmodel Shanina Shaik spreekt zich uit.

‘Helaas gaat het dit jaar niet door, wat voor mij best wel wennen is omdat ik normaal gesproken nu hard aan het trainen zou zijn voor de show. Maar ik weet zeker dat er in de toekomst wel weer iets gaat gebeuren,’ aldus Shanina tegenover The Daily Mail.

Epstein clique

De loyale angel voegde eraan toe dat het merk hard werkt aan hun uitstraling, iets wat het afgelopen jaar zeker niet altijd het geval was. Victoria’s Secret kwam onder meer negatief in het nieuws nadat bleek dat eigenaar Leslie Wexner zijn goede vriend Jeffrey Epstein toegang verleende tot jonge meisjes die werkten of wilden werken voor het lingeriemerk. Epstein zit momenteel vast in afwachting van de rechtszaak tegen hem wegens het misbruiken van minderjarige meisjes.

Neergestorte engeltjes

De eens zo gevierde reputatie van Victoria’s Secret werd de laatste jaren al minder. Het lingeriemerk verloor de sympathie vvan het winkelend publiek door advertenties waarin vrouwen teveel als lustobjecten werden neergezet. Iets wat niet meer aansluit bij het #MeToo-tijdperk, en de extravagante shows worden als racistisch bestempeld. Mode zou een afspiegeling van de tijd moeten zijn, dan is het toch jammer dat Victoria’s Secret altijd haar eigen cliché blijft herhalen; kusjes geven in de camera, beetje pleasend kijken, enorme vleugels, fantasy bras, glitters en veren all over the place.

Je zou denken dat Victoria’s Secret hierdoor inziet dat het tijd is voor wat verandering, maar nee. Ed Razek, marketingbaas van L Brands liet vorig jaar nog tegenover Vogue weten dat het merk niet van plan was om een transvrouw op de catwalk te zetten. Of om te werken met ‘plussize-models’. Dat paste simpelweg niet binnen de ‘fantasie’ die het merk wil neerzetten.

And look at you now, Victoria’s Secret.