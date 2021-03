Het is een van de meest iconische en spannendste filmscènes: Sharon Stone die in ‘Basic Instinct’ als haar personage Catherine Tramell tijdens een verhoor in korte rok haar benen kruist en dan geen ondergoed blijkt te dragen. Die scène heeft een wrange bijsmaak gekregen nu blijkt dat Stone hier van tevoren niks vanaf wist.

Sterker nog: haar werd door regisseur Paul Verhoeven gegarandeerd dat kijkers tijdens de scène niks zagen van het feit dat ze geen ondergoed droeg. Sharon Stone (63) werd gevraagd haar ondergoed te verwijderen omdat het wit van haar ondergoed zou reflecteren. Kijkers zouden daarom door hebben dat ze wel degelijk ondergoed droeg – en dat was niet de bedoeling.

Uiteindelijk moest ze in de uiteindelijke filmvertoning in een ‘kamer vol met agenten en advocaten die niks met het project te maken hadden’ toezien hoe haar geslachtsdeel wel degelijk vol in beeld kwam.

‘Bullshit’

In haar memoires schrijft de actrice hoe het er die dag aan toe ging. ‘Mij werd verteld dat ik mijn ondergoed moest uittrekken omdat het wit reflecteerde en kijkers zo zouden weten dat ik wél ondergoed droeg. Ja, er zijn veel verschillende visies op dit onderwerp, maar laat me dit zeggen aangezien het om mijn vagina gaat: die andere visies zijn bullshit. Het waren ik en míjn geslachtsdeel daar op dat scherm.’

Paul Verhoeven

Na de viewing was Stone furieus. Ze sloeg regisseur Paul Verhoeven in het gezicht en schakelde haar advocaat in. Ze legde Verhoeven de keuzes die haar advocaat had voorgesteld voor. ‘Natuurlijk ontkende hij dat ik überhaupt wat te kiezen had. Ik was gewoon een actrice, gewoon een vrouw: welke keuzes kon ik nou hebben? Maar die had ik wel. Dus ik dacht en ik dacht en ik dacht en stond uiteindelijk de scène toch toe. Waarom? Omdat het klopte in de film en voor het personage en omdat, uiteindelijk, ik het toch had gedaan.’

De rol ging Stone niet in de koude kleren zitten. ‘Het was veruit het verste wat ik ben gegaan qua de donkere kant van mezelf onderzoeken. Het was doodeng. Tijdens de productie heb ik drie keer geslaapwandeld, waarvan ik twee keer volledig aangekleed wakker werd in mijn auto in de garage. Ik had vreselijke nachtmerries.’

Paul Verhoeven heeft nog niet gereageerd op het verhaal.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: People | Beeld: Brunopress