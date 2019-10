Shay Mitchell is bevallen: beschuit met roze muisjes in vlog-land

‘Lang gewacht stil gezwegen nooit gedacht toch gekregen.’ Als we Shay Mitchell een typisch Oud-Hollands tegeltje zouden opsturen, zou dit de tekst zijn. Na een miskraam verklapte de Pretty Little Liars-actrice plots dat ze opnieuw zwanger was – op het moment van de onthulling al zo’n zes maanden. Nu is het lange wachten voorbij: Shay Mitchell is bevallen van een dochter!

Want lang wachten, dat was het voor Shay en haar partner Matte Babel zeker. Afgelopen week ging Shay nog viral met de Baby Mama Dance, een videoclip waarin ze wild danst om de weeën op te wekken. Shay was immers over tijd en kon écht niet langer wachten.

Shay Mitchell bevallen

Nu is dus het lange wachten voorbij en deelt de 32-jarige actrice een foto waarop ze het handje van haar baby vasthoudt. “Ik laat nooit meer los”, schrijft ze bij het kiekje. Voor Shay en Matte, die al een paar jaar samen zijn, is dit het eerste kindje.

View this post on Instagram Never letting go… A post shared by Shay Mitchell (@shaymitchell) on Oct 20, 2019 at 7:05pm PDT

Shay’s zwangerschap

Shay maakte begin juli bekend dat er een mini me onderweg is. Ze hield de zwangerschap lange tijd geheim omdat ze eerder moest dealen met een miskraam. Toch neemt ze sindsdien haar volgers mee tijdens haar zwangere periode. Zo onthulde ze al op spectaculaire wijze (serieus, zoiets heb je nog nooit gezien) het geslacht van de baby.

Maar gelukkig deelt Shay ook de andere kant van zwanger zijn. In augustus postte ze een vlog waarin ze haar zwangerschapsluier liet zien. ‘Ik zweer dat ik vannacht in een half uur tijd zéker 22 keer naar de wc ben gegaan omdat ik moest plassen’, vertelt ze enkele stylisten bij een kleding-passessie. ‘Tot ik op het punt kwam dat ik dacht, en nu trek ik een luier aan.’

Bron: ANP, VIVA.nl | Beeld: YouTube