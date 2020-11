Na een jaar van afwezigheid is Shay Mitchell terug op YouTube

Na een pauze van een jaar is Shay Mitchell terug op YouTube. De reden van de break? Het nieuwe moederschap.

Shay Mitchell terug op YouTube

Het is ruim een jaar geleden dat een van ’s werelds beroemdste vloggers beviel van haar eerste kindje. Op 21 oktober 2019 maakte Shay Mitchell bekend dat dochtertje Atlas was geboren. Haar 4 miljoen fans zaten klaar voor dagelijkse, wekelijkse, desnoods maandelijkse nieuwe vlogs van Shay en haar moedergeluk, maar die bleven uit. Nu, bijna een jaar na de laatste video, is ze terug op YouTube.

Baby Atlas

En die comeback is met een goede reden: dochter Atlas is alweer een jaar. Dat viert Shay Mitchell met een terugblik op het afgelopen jaar, oftewel: negen minuten aan mierzoete beelden van Atlas. Shay legt uit dat ze het moederschap wilde omarmen en dat ze daarom het vloggen op een laag pitje heeft gezet. En los van het nieuwe leven met een baby in huis, benadrukt Shay Mitchell in de eerste seconden dat dit ‘one of the most challening years in a long time’ is geweest. En ondanks Covid-19, de Amerikaanse verkiezingen en de slapeloze nachten door het gehuil van een baby benadrukt de Pretty Little Liars-actrice ook dat dit voor haar ‘the most rewarding year ever’ is geweest.

Bekijk de vrolijke babyvlog hieronder.

Shay’s zwangerschap

Shay maakte begin juli vorig jaar bekend dat er een mini me onderweg is. Ze hield de zwangerschap lange tijd geheim omdat ze eerder moest dealen met een miskraam. Toch nam ze sindsdien haar volgers mee tijdens haar zwangere periode. Zo onthulde ze al op spectaculaire wijze (serieus, zoiets heb je nog nooit gezien) het geslacht van de baby.

Maar gelukkig deelt Shay ook de andere kant van zwanger zijn. In augustus vorig jaar postte ze een vlog waarin ze haar zwangerschapsluier liet zien. ‘Ik zweer dat ik vannacht in een half uur tijd zéker 22 keer naar de wc ben gegaan omdat ik moest plassen’, vertelde ze toen enkele stylisten bij een kleding-passessie. ‘Tot ik op het punt kwam dat ik dacht, en nu trek ik een luier aan.’