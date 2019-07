Shay Mitchell vertelt de bijzondere reden achter het geheimhouden van haar zwangerschap

Shay Mitchell weet wel hoe ze zwanger moet zijn. Toen de 32-jarige actrice twee weken geleden haar zwangerschap onthulde, sloeg dat nieuws in als een vrolijk bommetje. Niet alleen had ze het blijde nieuws zes maanden voor zichzelf weten te houden (zes maanden is heul lang in termen van zwangerschap), ook verklapte ze het geslacht van haar baby met de meest originele gender reveal ever. Toch had de geheimhouding weinig te maken met een roze wolk. In een nieuwe vlog legt Shay uit dat het alles te maken had met haar vorige zwangerschap, die uitliep op een miskraam.

‘Zwanger zijn is geweldig, maar het is ook de meest eenzame tijd die ik ooit heb meegemaakt,’ vertelt een huilende Shay in haar eentje in de auto tegen haar camera. Shay en haar partner Matte Babel kozen er bewust voor om deze zwangerschap voor henzelf en dus geheim te houden.

Dat heeft alles te maken met de vorige zwangerschap, die na 14 weken uitliep op een miskraam. Shay – die met 4 miljoen abonnees op YouTube eraan gewend is om alles te delen met haar volgers – wilde niet nog een keer het risico nemen om haar grote verdriet met haar volgers (meteen) te moeten delen. Daarom koos ze ervoor om de zwangerschap pas bij zes maanden te onthullen. Dat gaf haar en Matte de tijd om te focussen op een voorspoedige zwangerschap en bovendien: om achter gesloten deuren een mooie YouTube-serie te maken over haar zwangerschap.

Want, zo benadrukt Shay, hoe erg haar privé en publieke leven ook met elkaar verworven zijn, het is voor haar van groots belang om ook bepaalde dingen voor zichzelf te houden. De serie – Almost ready ep 01: Keeping it a secret – trapte ze gister af op haar kanaal. Inmiddels hebben 1,1 miljoen mensen gekeken naar Shay’s verhaal achter de geheimhouding.

De vlog waarmee ze haar zwangerschap aankondigde telt inmiddels meer dan zes miljoen views.

Evenals de vlog waarin ze op hilarische wijze het geslacht bekend maakt.