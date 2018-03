She did it again: Britney Spears schittert in Kenzo-campagne

It’s Britney, bitch! De wereldster is weer helemaal terug van weggeweest, en dat geldt niet alleen voor op de bühne. Britney is namelijk het gezicht van Kenzo’s nieuwste ‘La Collection Memento N°2’-lijn. En dat levert een reeks aan gave campagnebeelden op. Enne, spot jij ook gelijk de favoriete pose van de zangeres?

Hoewel zo’n shoot voor de popzangeres alweer een tijdje geleden is, lijkt ze het na al die jaren nog steeds in zich te hebben. Britney wist de felbegeerde klus dan ook zonder moeite binnen te slepen en is door haar enorme populariteit in de begin jaren 2000 zichtbaar een goede match met de outfits van de collectie.

Hebben, hebben, hebben!

De looks die ze draagt zouden dan ook perfect geschikt zijn voor de vele videoclips die ze destijds maakte. En mocht je nou verliefd zijn geworden op de cropped sweater, denim laarzen of het bloemenpakje: de collectie, die overigens is opgedragen aan oprichter Kenzo Takada, is nu online en in de winkels verkrijgbaar. Haal je creditcard maar alvast tevoorschijn dus!

Een bericht gedeeld door KENZO (@kenzo) op 20 Mrt 2018 om 8:52 (PDT)

Een bericht gedeeld door KENZO (@kenzo) op 20 Mrt 2018 om 8:31 (PDT)

Een bericht gedeeld door Britney Spears (@britneyspears) op 20 Mrt 2018 om 12:00 (PDT)

Een bericht gedeeld door KENZO (@kenzo) op 20 Mrt 2018 om 9:11 (PDT)

Een bericht gedeeld door Britney Spears (@britneyspears) op 20 Mrt 2018 om 8:02 (PDT)

Bron: HLN | Beeld: Instagram, ANP