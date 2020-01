Wie kijkt naar de dagelijks vlogs van Enzo Knol of Monica Geuze gelooft al snel dat vloggen een lucratieve business is. Maar wat verdient een vlogger nou echt? De Amerikaanse ‘lifestyle’-vlogger Shelby Church (ongeveer 1,5 miljoen abonnees) geeft antwoord.

Schone schijn

Het ding met dat hele influencen en vloggen is dat het voor een groot deel berust op schone schijn. Influencers doen alsof het hen voor de wind gaat, want dat is wat mensen willen zien. Tel daar de afspraken tussen bedrijven en influencers – waarbij de prijs geheim moet worden gehouden – bij op en je krijgt al snel een intransparante business. Want zomaar antwoord geven wat je nou echt verdient aan die partnerdeal met die grote winkelketen? Dat is not done.

Shelby Church

Daarom vond de Amerikaanse Shelby Church het de hoogste tijd om wat meer inzicht te geven in het verdienmodel dat schuilgaat achter YouTube. Church woont in het mekka van influencers, namelijk in Los Angeles, en maakt bijna iedere week een video. In die videos test ze tech producten en andere gadgets (zoals de nieuwe Tesla of camera van Canon) en ondergaat ze financiële experimenten (What $5.000 per month gets you in Los Angeles).

How Much YouTube Paid Me

In haar nieuwste video How Much YouTube Paid Me in 2019 (with a million subscribers) legt Church stap voor stap uit wat ze afgelopen jaar door YouTube kreeg uitbetaald voor advertenties. Opvallend is namelijk dat ze in vergelijking met 2018 vijf keer zo veel verdiende, maar niet vijf keer zo veel views verwierf. In 2018 verdiende ze aan advertenties ongeveer 24.000 dollar voor 11,9 miljoen views in totaal. In 2019 ligt dat bedrag veel hoger: ze verdiende ongeveer 140.000 dollar met 32 miljoen views. Hoe zit dat dan met ‘hoe meer views, hoe meer geld’?

Verschillende manieren van inkomsten

Advertenties, dus de reclameblokken tijdens vlogs, kun je zien als de makkelijkste vorm van inkomsten voor YouTubers. Hoe beter de reclames bij je niche passen en hoe hoger de kijkcijfers, hoe meer je verdient (daarover later meer). Naast deze reclameblokken heb je nog wat ambitieuzere verdienmodellen. Hierbij mag je denken aan merchandise (Enzo Knol, we kijken hierbij naar jou), affiliate links (die direct doorlinken naar producten) en gesponsorde posts waarin een vlogger in de video praat over een product (native storytelling).

Hoeveel een vlogger precies kan verdienen met een gesponsorde video weten alleen de YouTubers en de merken. Die geheimzinnigheid komt omdat YouTubers vaak een contract moeten tekenen, waarin ze beloven niet te vertellen hoeveel ze met de video verdienen. En yes, that sounds shady. Ook goed om te weten: anders dan bij Instagram, houdt YouTube de helft van wat een vlogger verdient aan advertenties

Clicks zijn ka-ching!

Maar terug naar Shelby Church. Wat heeft ze gedaan om meer te verdienen in 2019? In haar vlog neemt ze je mee achter de schermen en laat ze haar statistieken en inkomsten zien. Doet ze niet moeilijk over. Je kunt dus precies zien wat ze heeft verdient. Volgens haar heeft vooral één verandering een groot verschil gemaakt: ze heeft haar vlogs nu standaard langer dan tien minuten gemaakt. Hoe langer de video, hoe meer reclameblokken je ertussen kunt plakken. Indirect betekent dat weer een hoger aantal kijkers die daadwerkelijk op een advertientie klikken. Dat betekende dat Church met elke video twee keer zoveel ging verdienen als eerst. Ka-ching!

Viral gaan

Wat Church ook heeft geholpen, is dat een van haar vlogs ‘viral’ ging. En daar komt het mysterieuze algoritme van YouTube om de hoek kijken. Deze video vond YouTube zo ‘leuk’, dat YouTube de video aanraadde bij gebruikers. Hierdoor kreeg Church nieuwe kijkers, kijkers die ze normaal niet had bereikt. Hierdoor steeg het aantal views explosief en werd de video zes miljoen keer bekeken. Alleen die video al leverde haar 26.000 dollar op. Grappig feitje: ook deze video ging over de verdiensten via YouTube (‘This Is How Much YouTube Paid Me For My 1,000,000 Viewed Video’).

Maar goed, van tevoren is niet te voorspellen of een video viral zal gaan. Dat ligt aan het algoritme van YouTube en algoritmes zijn als het recept van Coca Cola: forever geheim.

Hoe zit het dan met het aantal views?

Dan komen we terug bij het aantal views. De meest bekeken video van Church (die over YouTube, met zes miljoen views) is niet video die haar het meeste geld opleverde. Dat heeft alles te maken met de niche die vloggers claimen. Monica Geuze vlogt graag over mode en make-up, Enzo Knol vlogt graag over gadgets, auto’s en speelgoed. De waarde van die verschillende niches is per niche verschillend. Zo zijn er verschillende niches die een hoge CPM (Cost Per Mille) hebben, waar je dus relatief meer aan verdient.

In het geval van Shelby Church bevindt ze zich in een gunstige niche; filmpjes die over geld en financiën gaan hebben een hoog CPM. Haar video waarin ze uitlegt hoe je miljonair kunt worden via Amazon was haar best verdienende video van 2019. Aantal views: 1.8 miljoen. Inkomsten: 31.000 dollar. Dat is dus meer dan de 26.000 dollar die ze voor haar video met zes miljoen views kreeg. Reden van inkomstenstijging? De reclames tijdens de Amazon-video sloten naadloos aan bij de vlog zelf. Dit waren namelijk advertenties van mensen die cursussen geven over hoe je geld kunt verdienen op Amazon. Very, very smart.

Investering

Dan toch nog even terug naar die schone schijn waarmee we dit artikel begonnen: besef dat je als kijker alleen het eindresultaat ziet. Achter die video zijn (als je het goed wil doen) uren werk aan voorafgegaan. Je moet tijd vrij maken om daadwerkelijk te vloggen, investeren in camera’s, skills ontwikkelen om te editten, en net als ieder ander gewoon belasting betalen. Zo moest Church in totaal 33.000 van de 140.000 dollar overmaken aan de Belastingdienst.