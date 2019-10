PUMA zet zich al een paar jaar in voor ‘female empowerment’. Met de slogan: ‘The only way to be you is to #DoYou’, moedigt PUMA meisjes en vrouwen aan om te focussen op hun sterke punten, hun plaats in de maatschappij in te nemen en anderen te inspireren. De PUMA Academy is een on- en offline platform om de ontwikkeling en empowerment van vrouwen te stimuleren.