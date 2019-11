Shelly Sterk (28) is sinds augustus moeder van zoontje Jake. En wat is er dan lekkerder dan samen met je kleine mannetje ontwaken? De presentatrice deelt dan ook vol trots haar nieuwe ochtendritueel.

Te zien is hoe Jake lekker dicht tegen zijn moeder aankruipt. Shelly schrijft dan ook: ‘Ons ritueeltje. Nog even lekker samen doorslapen in het grote bed! #verlof #hetliefsteooit #nogffvangenieten.’

Bevalling

In augustus beviel Shelly Sterk van de kleine Jake Ebing Sterk. ‘Compleet overweldigd door alles en wat zijn we verliefd! Zelfs na een terrorbevalling van 25 uur… het was het allemaal waard,’ liet de blondine destijds weten. ‘Hij doet het super. Dat je zo snel, zo stapelgek op zo’n klein mannetje kan zijn. Ik weet niet wat ik meemaak allemaal!’

Babyshaming

Een aantal weken later werd de kersverse moeder geschokt door haatreacties voor de pasgeboren Jake. Toen Shelly in september vol trots een kiekje van haar zoon online zette, werd ze overspoeld met negatieve woorden. De kleine spruit werd ‘eng’ en een ‘alien’ genoemd. De presentatrice schrok (terecht) enorm van de ‘babyshaming’ en deelde haar verslagenheid in haar Stories op Instagram.

