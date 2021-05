Shia LaBeouf moet verplicht een cursus anger management volgen

Het lijkt erop dat acteur Shia LaBeouf voorlopig niet de cel in hoeft. Hij is niet alleen aangeklaagd door zijn ex FKA Twigs vanwege fysieke – en psychische mishandeling, maar ook door een man genaamd Tyler Murphy. De rechter heeft zijn oordeel uitgesproken in die laatste zaak.

Shia LaBeouf zou Tyler Murphy afgelopen juni hebben aangevallen. Hij gebruikte geweld en stal tevens een hoed die van Tyler was. Voor die laatste aanklacht hoeft hij niet de cel in. De rechter legt hem wel een programma op dat hij een jaar lang moet volgen. Dat programma bestaat onder meer uit een cursus anger management, blaastesten op willekeurige momenten, een verslavingsprogramma van 12-stappen en het dragen van een zogenaamde Soberlink die meet hoeveel alcohol hij achter de kiezen heeft.

‘Het ergste wat ik ooit heb meegemaakt’

Dat lijkt mee te vallen, maar de rechtszaak die FKA Twigs aanspande, ligt nog voor hem. In een interview met de New York Times vertelde artiest hoeveel angstige momenten ze met de acteur doormaakte. ‘Wat ik heb doorgemaakt met Shia is het ergste wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Ik denk dat veel mensen niet hadden verwacht dat dit mij zou overkomen. Maar dat is het ding: dit kan iedereen gebeuren.’

Wangedrag

Na de beschuldigingen aan het licht kwamen, komen steeds meer verhalen boven water. Hij werd onder meer ontslagen van Olivia Wilde’s film ‘Don’t worry darling’ wegens wangedrag op de set. Netflix haalde zijn naam van hun award-campagne pagina voor zijn rol naast Vanessa Kirby in ‘Pieces of a woman’.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: People | Beeld: Brunopress