Shinen op het strand? Er zijn nu sieraden voor je vajayjay

Heb jij een wat eenvoudige bikini en wil je je beach look oppimpen? Er zijn nu sieraden op de markt die ervoor zorgen dat je zonder twijfel alle aandacht trekt.

Het Japanse merk BoDiva heeft een sieradenlijn gelanceerd die op z’n minst opmerkelijk te noemen is. De ‘crotch jewelry’ is bedoeld om de boel down under te versieren. Hang de vag-cessories aan je bikinibroekje, en daar is je nieuwe look. Aandacht (en irritatie?) gegarandeerd.

BIKINI CROTCH charm #beachtail #bikini #sexybikini #beachfashion #beachgirls #beachjewelry #fashionbloggers #fashiontrend #housemusic #edm Een bericht gedeeld door BoDivas (@bodivas) op 13 Aug 2017 om 10:17 PDT

Wil jij je vajayjay wel opleuken met zo’n crotch? Voor $ 19.50 tik je er al een op de kop via Amazon, eBay of Etsy.

Op de redactie konden we nog geen vrijwilligers vinden om de accessoire te testen. Anyone?

Beeld Sanoma Beeldbank