Shirley spijt van beslissing na Temptation: ‘Die tijd zou ik wel willen veranderen’

Shirley deed met haar toenmalige vriend Damian mee aan Temptation Island VIPS. De relatie hield geen stand, maar toch denkt ze niet met weemoed terug aan haar deelname. Wél heeft ze spijt van een andere beslissing die ze nam na het programma.

Presentatrice Annelien liet het al eerder doorschemeren, maar nu lijkt ook Shirley het te bevestigen: alles in Temptation is wel degelijk echt. In gesprek met Youtuber Dephlin Jacobs vertelt de voormalig kandidaat: ‘Ze proberen je wel woorden in de mond te leggen, maar je moet het toch echt zelf doen.’

Shirley spijt

‘Als ze ons niet probeerden te sturen, zouden we de hele dag op de bank liggen, dus ja. Dates mocht je ook gewoon zelf uitkiezen. Echt in scène zetten gebeurt niet. Ik ben ook niet slechter neergezet dan ik ben’, vervolgt Shirley. ‘Ik sta nog steeds achter wat ik heb gezegd, behalve dat bij het laatste kampvuur misschien. Over die psycholoog omdat-ie knettergek is en zo, dat had wel wat minder gekund. Daar had ik wel spijt van, want zoiets zeg je niet op tv. Dat kan je eigenlijk niet maken.’

