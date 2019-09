Hilarisch: deze verleider neemt Temptation’s Shirley wél mee naar Apenheul

Iedereen ging stuk tijdens het laatste kampvuur in Temptation Island VIPS. Shirley was he-le-maal klaar met Damian en dan niet alleen door zijn laatste beelden. Nee, nee, hij belooft haar al twee jaar om naar Apenheul te gaan en ze heeft nog stééds geen aap gezien.

Gelukkig bracht een verleider daar verandering in. Want we schreven het al eerder, maar Shirley lijkt het heel gezellig te hebben met niemand minder dan Daan. Niet alleen worden ze samen gespot op vakantie, maar de spierbundel lijkt ook haar grootste droom te kunnen verwezenlijken.

Aapjes kijken

Want ja, als zelfs Yolanthe haar lach niet kan inhouden, dan weet je gewoon dat dit is wat je wil in het leven. Kom op, Damian, had die meid toch even meegenomen. Daan weet wat aanpakken is en neemt haar daarom gewoon mee naar de dierentuin. Heeft Shirley na al die tijd tóch nog een aap gezien. Eind goed, al goed.

Beeld: Team Tempa, RTL