Shima Kaes beschuldigt ex Johnny de Mol van poging tot doodslag

Een paar weken geleden dook in het leven van Johnny de Mol opeens een ghost from the past op. Zijn ex Shima Kaes beschuldigt hem in de media van mishandeling. Nu wordt het verhaal nog heftiger: Shima heeft aangifte gedaan van zware mishandeling en poging tot doodslag bij het Openbaar Ministerie.

Dat laat Shima’s advocaat Karim Aachboun weten. Johnny wordt in de aangifte beschuldigd van drie incidenten die in 2015 plaatsvonden op Ibiza. Daar zou hij Shima hebben geslagen, geschopt en geprobeerd te wurgen. Er zijn foto’s met Shima’s verwondingen en een document van de huisarts waarin wordt gerept over ‘fysiek geweld’.

‘Ordinaire publiciteitsstunt’

Behoorlijk zware beschuldigingen dus, maar kamp De Mol ontkent. Zij doen de aantijgingen af als een ‘ordinaire publiciteitsstunt’. ‘Johnny de Mol neemt met verbazing kennis van deze verhalen, die hij ziet als de zoveelste ordinaire publiciteitsstunt van Aachboun. Van zware mishandeling is geen sprake geweest en poging doodslag is absurd, vooral na zes jaar. Deze trial by media past helemaal in de chantage van de familie De Mol door dezelfde Aachboun’, zegt zijn advocaat Peter Plasman tegen het AD.

Plasman verwijst naar een eerdere aangifte die hij deed tegen advocaat Aachboun. Die stelde eerder voor om tot een schikking te komen. De familie De Mol beschouwde dat als chantage.

Volwassen man

Eerder spraken wij met journalist Mark Koster. Hij bracht dit jaar een boek over de familie De Mol uit, ‘De Mol‘. Daarin wijdde hij een hoofdstuk aan het turbulente liefdesleven van Shima en Johnny. Op de vraag wat hij vindt van het gedrag van de presentator, reageerde hij: ‘Ik heb erg veel moeite met het zwijgen van Johnny de Mol. Hij moet zelf met een verklaring komen, in plaats van het door zijn vader te laten oplossen. Hij is een volwassen man van 41 jaar met twee kinderen, geen losgeslagen puber die een foutje heeft gemaakt.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: AD | Beeld: Brunopress