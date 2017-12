Een shirt die je telefoon oplaadt en een onderbroek die beschermt tegen aanranding: kleding wordt steeds slimmer

Niet alleen telefoons, camera’s en andere elektrische apparaten worden steeds slimmer. Ook met kleren kun je tegenwoordig meer dan ooit. Naast kledingstukken die je lichaam koelen of verwarmen, bestaan er bijvoorbeeld jassen en shirts die zonnecellen bevatten. En wat dacht je van een onderbroek die je beschermt tegen aanranding?

Stel, je bent een lange dag op pad en halverwege bedenk je je dat je je telefoonoplader bent vergeten. Hoe fijn zou het zijn als je dan je accu ergens anders mee kon opladen? Het klinkt misschien onrealistisch maar tegenwoordig kan het echt, dankzij het bestaan van kledingstukken met zonnecellen. In de Volkskrant vertelt ontwerpster Pauline van Dongen over de ‘wearable solar collection’, die tot nu toe bestaat uit jassen, een jurk en een shirt. In de volle zon zou zo’n kledingstuk in twee uur je telefoon kunnen opladen. Een batterij zorgt ervoor dat er ook energie wordt opgeslagen als er geen apparaat aangesloten is. Naar verwachting komt de kleding in 2019 op de markt.

Ook opvallend is de uitvinding van wetenschapper Manisha Mohan. Zij komt met een strip om op je kleding (bijvoorbeeld je onderbroek) te plakken ter bescherming tegen seksueel geweld. Die onthoudt hoe je je kleding normaal gesproken uitdoet. Mohan: ‘Als een dader probeert je kleren los te rukken, registreert de strip dat. Het systeem zendt een bericht naar je telefoon om te vragen of er iets aan de hand is.’

En daar blijft het niet bij. ‘Als je niet reageert binnen dertig seconden, krijgen vijf contacten een bericht met daarin je locatie,’ vult Mohan aan. ‘Het systeem belt een contactpersoon en hulpdiensten, er gaat een alarm af om omstanders te waarschuwen en om de dader af te schrikken en geurcapsules met de stank van rotte eieren barsten. Stank en lawaai hebben een negatief effect op het libido van de dader. Als je het gevaar ziet aankomen, kun je zelf het systeem activeren door op een knop te drukken, zodat alles nog sneller in gang wordt gezet.’

Beeld Shutterstock