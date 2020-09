Shona Shukrula schrijft geschiedenis: eerste vrouwelijke vierde official in betaald voetbal

Scheidsrechter Shona Shukrula heeft zaterdag geschiedenis geschreven. Shukrula – die in 2019 de VIVA400-award in de categorie ‘krachtpatsers’ won – was de eerste vrouwelijke vierde official in het betaalde voetbal.

De primeur had Shukrula zaterdag bij de wedstrijd FC Eindhoven – Telstar. Dit is niet de eerste mijlpaal voor de 29-jarige, die in het dagelijkse leven officier van justitie bij het Openbaar Ministerie is. Afgelopen december was Shukrula al de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Tweede Divisie. Dit tijdens een duel tussen Jong Sparta en ASWH.

