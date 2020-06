Thank us later: deze kleding shop je het beste op de mannenafdeling

Steeds meer vrouwenafdelingen van kledingwinkels hebben oversized items of genderneutrale kleding in het assortiment. Maar sommige kleding kun je nog altijd écht beter (en goedkoper) op de mannenafdeling shoppen.

En de kans dat je een ander in dezelfde kleding zal tegenkomen, is natuurlijk ook erg klein. Win-win dus.

Shoppen op de mannenafdeling

De mannenafdelingen hebben genoeg leuke nieuwe items om jouw kledingkast mee uit te breiden.

T-shirts

Een goed T-shirt vinden, die niet veel te kort is, kan nog wel eens een uitdaging zijn. Op de mannenafdeling stikt het van de goede T-shirts. Geen glitters, geen rare quotes, maar gewoon lekker simpel. En als je een paar maatjes groter neemt, kun je er met een riempje een leuk jurkje van maken.

Witte blouses

Oversized blouses zijn helemaal hot. En laten ze deze nou in overvloed hebben bij de heren. Ze zitten lekker ruim en zijn makkelijk te combineren óf ook te gebruiken als bijvoorbeeld een strandjurkje.

Spijkerjasjes

Een spijkerjas is bijna met iedere outfit te combineren en kan niet ontbreken in je kledingkast. Op de mannenafdeling hebben ze deze pareltjes in alle soorten en maten, vaak nog veel meer dan bij de vrouwen.

Sweaters

Sweaters dragen we natuurlijk allemaal, omdat ze zo lekker zitten. En overzised sweater zijn natuurlijk het allerleukst. Sla daarom je slag bij de mannenafdeling. En aangezien ze ook vaak wat langer zijn, kun je ze ook als jurk dragen.

