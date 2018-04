Shoppen maar: met deze oranje items steel jij de show op Koningsdag

Nog een paar dagen en we mogen weer de oranje items uit de kast trekken, want Koningsdag staat voor de deur! Maar help, heb je geen kledingstukken in deze kleur in je garderobe hangen? Geen zorgen, we zetten een paar fijne jurkjes, tops en schoenen voor je op een rij.

Als je denkt aan kleding voor Koningsdag, denk je misschien aan knaloranje shirts met de woorden ‘lang leve de koning’ erop – in rode, witte en blauwe letters. Is dit niet jouw ding en ben je nog op zoek naar modieuze oranje items? Om het je gemakkelijk te maken, hebben we er alvast een paar voor je uitgezocht. Shoppen, maar!

Beeld: Getty