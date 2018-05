Shoppen zonder zorgen: de sale-datums op een rijtje

Nu het weer langzaamaan zomer begint te worden is het voor veel vrouwen natuurlijk weer tijd om een nieuwe outfit te scoren. Helemaal mooi als daar dan ook nog een fikse korting op zit. Maar wanneer is het uitverkoop? Beautify zette alle datums op een rijtje.

ZARA

De ZARA-sale is misschien wel de bekendste sale onder de kledingwinkel-sales. Het gebeurt dat mensen ’s ochtends al voordat de winkel opengaat gretig staan te wachten om naar binnen te mogen. Sommige vrouwen rennen zo doelgericht op hun item af dat het wel Black Friday lijkt.

De ZARA valt onder de modegigant Inditex, en dit concern maakt officieel nooit bekend wanneer hun sales precies beginnen. Wel is het altijd rond dezelfde datum: óf de derde óf de vierde donderdag van juni.

Dat zou betekenen dat het dit jaar op 21 juni of op 28 juni is. Vorig jaar was het op 22 juni en de de jaren daarvoor viel het op 23, 25 en 19 juni. Hoogstwaarschijnlijk kun je dit jaar dan het beste op 21 de stad in.

Onder Inditex vallen ook Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, Uterqüe en Massimo Dutti. De sale begint daar eigenlijk altijd op de zelfde dag als die van de Zara.

H&M

Op de website van de H&M kun je bijna altijd wel sale-items scoren. Maar pas op: de sale verschilt online met de sale in de winkels. Het kan dus zijn dat je online iets bestelt dat in de winkel voor de helft van de prijs ligt, en andersom. Check dat altijd even.

De zomersale van de H&M in de winkel vindt elk jaar plaats rond dezelfde datum. Eerder begon de zomersale op 11, 12 of 13 juni. Hou deze dagen dus ook dit jaar goed in de gaten.

MANGO

De MANGO sale vindt meestal plaats in de tweede of derde week van juni (enigszins gelijk aan de Zara maar vaak wel wat eerder). Voorgaande jaren was dat op 13, 14, 16 en 17 juni. Let dus dit jaar goed op de derde week van juni want waarschijnlijk kun je op één van die dagen je slag gaan slaan in de MANGO.

ZALANDO

Bij Zalando vindt je natuurlijk heel veel verschillende merken en daarom kunnen wij niet wachten op de Zalando zomersale! Hier scoor je items die soms op de website van het A-merk nog niet eens in de sale zijn.

De sale begint bij Zalando altijd halverwege juni. De verwachting is dat de uitverkoop daar dit jaar op dinsdag 12 juni begint.

Dat is allemaal nog precies op tijd voor de zomervakantie begint en dus kun je helemaal in stijl de auto of het vliegtuig pakken naar een fijne bestemming.

Beeld: iStock | Bron: Beautify