Temptation’s Sidney en Jaimy vechten het uit in de boksring

Waar Sidney eerder nog zijn aartsvijand Morgan uitdaagde om met hem de ring in te gaan, lijkt deze toch vriendelijk bedankt te hebben. Een ander bekend gezicht uit Temptation Island durfde het gevecht wél aan. We hebben het over niemand minder dan verleider Jaimy.

Sidney en Jaimy zullen het tegen elkaar opnemen in de nieuwste editie van Boxing Influencers. Dat laten ze weten via Instagram. En dat het twee echte haantjes zijn, wordt maar weer eens pijnlijk duidelijk. Jaimy vertelt aan Shownieuws niet veel meer naar de fitness te hoeven: ‘Ah nee joh die jongen pak ik zo, ik hoef niet eens te trainen.’

Gevecht

Wanneer het gevecht precies zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Maar aan de aankondiging te zien kunnen we rekenen op ergens oktober dit jaar nog. Hebben de mannen in ieder geval nog goed de tijd om zich voor te bereiden. Of om elkaar uit te dagen op Instagram, zoals ze nu al laten zien. Zucht.

