Temptation’s Sidney en Morgan vechten het uit in ‘Boxing Influencers’

Het drama bij Temptation Island lijkt zich dit jaar meer af te spelen ná het programma dan tijdens de show. Zo kregen Sidney en Morgan een tijd terug ruzie via Instagram en dat gaan ze nu uitvechten in de ring van Boxing Influencers. Snap je het nog?

De twee hadden het al eerder hierover op Instagram, maar daardoor ontstond juist de hele discussie tussen de twee heren. Sidney had Morgan uitgedaagd, maar deze laatste vertelde weer een heel ander verhaal. De spierbundel zou hem namelijk geblokkeerd hebben op Whatsapp. Morgan schreeft toen: ‘Kleine jongen, durft niet te reageren op app, alleen maar op social media.’ Niks van waar, volgens Sidney. ‘Ik heb je niet geblokkeerd, jij reageert niet. Dus bij deze: ik ga jou verslaan man.’

Rodanya

Oké, oké, de mannen zijn het er nu in ieder geval over eens dat deze ruzie voor eens en altijd besloten wordt in de boksring. Voor wie Rodanya zal staan te juichen, is nog maar even de vraag. Zij deelde namelijk weer de post van Sidney, waaruit bleek dat zij toch echt hem steunde in plaats van haar (voormalig?) vriendje Morgan. Let’s get ready tooo, rumble!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL