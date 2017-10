Is deze nieuwe sieradentrend je al opgevallen?

Grote kans dat deze trend je al is opgevallen, want het kan je maar moeilijk zijn ontgaan. Ze vallen op, zijn groot, vaak kleurrijk en glimmend en maken iedere outfit af. We hebben het over de statement oorbellen.

Oversized earrings

Deze oversized oorbellen zijn terug van weggeweest. Want met de minimalistische trend van de afgelopen jaren, waren de statement oorbellen inderdaad even weg. Nu maken ze een comeback, en komen ze alle kleuren en maten.

Trend

Een blik op het aanbod laat verschillende trends zien als we kijken naar de sieraden. Zo zien we veel statement oorbellen met kwastjes of in de vorm van bloemen of bladeren. Welke is jouw favoriet?

New Earrings New You 🤘🏻 @maryjane_claverol_accessories 👉🏻 usa Free Shipping orders over $100🎁 A post shared by MARYJANE CLAVEROL ACCESSORIES (@maryjane_claverol_accessories) on Oct 7, 2017 at 4:24am PDT

Bron: MyDomaine, beeld: Instagram