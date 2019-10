Silver Linings Playbook: de hit uit 2012 is nu te zien op Netflix

Het jaar 2009 betekende de grote doorbraak van Bradley Cooper, want toen verscheen The Hangover. Twee jaar later volgde The Hangover II, maar Bradley’s echte tweede succes volgde pas in 2012. Toen speelde hij de labiele Pat in Silver Linings Playbook, met Jennifer Lawrence als tegenspeelster. Goed nieuws voor iedereen die genoot van hun ingewikkelde liefdesdans: de film is vanaf nu te zien op Netflix.

Hij woont na een moeilijke scheiding en een opname in een kliniek weer bij zijn ouders. Zij is herstellende van het overlijden van haar man en net ontslagen op haar werk omdat ze te veel seks met collega’s op kantoor heeft. Beiden vechten tegen hun depressie en hopen weer geluk in het leven te vinden.

Maar die zoektocht naar geluk gaat niet zonder slag of stoot voor Pat (Bradley Cooper) en Tiffany (Jennifer Lawrence). Ze vinden elkaar in hun eenzaamheid – immers, gedeelde smart is halve smart – maar botsen ook omdat ze ieder bezig zijn met hun eigen strijd. Eigenlijk kijk je naar twee mensen die zich in een zwart gat bevinden, maar ook naar een typisch liefdesverhaal uit Hollywood. Ze worstelen, hebben hoop en zijn (onbewust) grappig, zonder dat ze belachelijk worden gemaakt.

En waar de film Joker nu wordt geroemd om de confrontatie met mentale issues waar we het liefst blind voor zijn, probeerde regisseur David Russell die afspiegeling van de maatschappij in Silver Linings Playbook aan te stippen. Oké, wel in mierzoete vorm voor iedere fan van de romantische comedy, maar toch. De film speelt zich af in een wereld van ontslag en werkloosheid, mislukte huwelijke, falende sportteams en serieuze, geestelijke aandoeningen.

Niet zo gek dat Silver Linings Playbook werd genomineerd voor acht Oscars. Uiteindelijk won alleen Jennifer Lawrence, die naar huis ging met de award voor beste vrouwelijke hoofdrol.

Afijn, Silver Linings Playbook is nu te zien op Netflix en zeker nog eens het kijken waard.