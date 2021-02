In een openhartig interview met Gwen van Poorten liet Simon Keizer (36) weten dat het begin van zijn vaderschap lastig was voor de zanger. Hij voelde geen vreugde of blijdschap als hij met zijn dochtertje Kiki leuke dingen deed.

Simon verloor op 16-jarige leeftijd zijn vader en maakte in datzelfde jaar de afgrijselijke brand mee in café ’t Hemeltje. Deze gebeurtenissen hebben Keizer dan ook gevormd tot in zijn diepste wezen. ‘Beide gebeurtenissen. En daar ben ik pas recent achtergekomen’, laat Keizer weten.

Therapie

‘Ik ben daardoor bij een coach terechtgekomen en ben nu in therapie’, vervolgt Simon. ‘Eigenlijk ging ik er naartoe vanwege andere zaken, namelijk het feit dat ik heel veel geluk zag bij Annemarie als ze met Kiki bezig was, en dat wat ik zag, voelde ík niet. Ik dacht: hier klopt iets niet.’ Hoewel hij zijn vrouw intens zag stralen en gelukkig zag zijn, had hij niet hetzelfde gevoel wanneer hij met z’n dochter leuke dingen deed.

Jeugd

Keizer besloot daarom om aan te kloppen bij iemand. ‘Zij heeft mijn ogen doen openen. Door haar ben ik erachter gekomen dat alles te herleiden is naar je jeugd. En dat hoeft niet eens iets heel heftigs te zijn, zoals ik dat wel heb beleefd.’ Simon sloot door wat hij had meegemaakt vaak zijn gevoel af. ‘Dat is heel handig als heftige dingen je overkomen, maar onhandig als mooie dingen je overkomen. Dan word je afgevlakt.’

Zelfontwikkeling

Simon doet momenteel aan zelfontwikkeling en mediteren, onder meer in zijn mancave, die zich een paar straten verderop bevindt. Maar Annemarie snapt soms niet hélemaal waar haar grote liefde het over heeft. ‘Soms denkt zij: waar práát je over? Omdat ze superlief is knikt ze dan gewoon ‘ja’ als ik vraag of ze mee wil doen. En dan verwacht ik veel te veel van die meditatie. (…) Zij moet niet gaan mediteren omdat ik wil dat ze mediteert.’

Bron: Boulevard | Beeld: Peter Smulders

